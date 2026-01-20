低碳旅遊新體驗 日月潭電動大客車上路
〔記者張協昇／南投報導〕為響應「2050淨零轉型」政策，推動低碳、安靜、友善的旅遊體驗，南投客運即日起導入3台全新電動大客車，投入「埔里-日月潭-頭社」、「台灣好行日月潭環湖線」2條公車路線營運，串聯水社、向山及伊達邵等潭區及周遭重要觀光節點，同時支援南投縣市區1路公車路線，強化在地公共運輸能量，今(20日)舉行通車典禮。
日月潭風景區管理區指出，日月潭不僅為台灣最具國際能見度風景區，更在去年通過複核，取得Green Destinations (GD)國際銀質證等級，導入電動化車輛，不僅更有效降低碳排放，更象徵朝永續旅遊與低碳運輸邁出關鍵一步。
南投縣政府表示，縣府為維護空氣品質、推動低碳旅遊，已將日月潭劃入空氣品質維護區，近年積極並推動公共運輸與觀光永續發展，此次與台中區監理所、日管處攜手合作，導入電動大客車投入觀光景點與市區路線，展現中央、地方與民間共同落實淨零轉型的具體成果，未來也將持續擴大綠色運具應用，打造友善、低碳的旅遊與生活環境。
