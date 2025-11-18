低碳旅遊 台中Go梨山楓葉季 套票開賣

入冬以來，大梨山地區迎來一年一度的楓紅盛景。台中市交通局19日起至12月14日限時推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，鼓勵民眾減少自駕、以公共運輸暢遊梨山。套票不僅提供市區公車、觀光公車與捷運有效時數內無限搭乘，還保留一位難求的865公車席次，被形容為「賞楓季期間最難搶的通行證」。

交通局長葉昭甫表示，每年11月至12月中旬是梨山楓紅的黃金期，楓葉與山嵐相映的高山景色媲美日韓，吸引大批旅客。為推動低碳、節能與永續旅遊，市府整合大眾運輸資源推出交通時數套票，希望減少自駕車流，使民眾在安全舒適的交通環境中享受高山秋色。

廣告 廣告

交通局說明，前往梨山最關鍵的交通工具是豐原客運865公車。此路線行駛中橫台8線與臨37線便道（俗稱梨山便道），屬於管制維生道路，便道每日僅3時段放行，因此865公車1天只能「三上三下」，班次極為有限，加上採中巴行駛、約20座席，座位珍貴程度不亞於熱門觀光列車。

每逢賞花、賞楓旺季，865公車席位常秒殺。以往武陵櫻花季套票曾保留128個座位，短短4天便全數售罄。為了讓民眾更安心規畫行程，交通局此次特別與業者協調，在特定日期與時段保留席次，提供給購買梨山楓葉季套票的旅客優先預約，讓旅客免於和人潮拚運氣搶座位。

今年推出的梨山楓葉季套票提供24、48與72小時3種方案，享近7折優惠，在有效時數內可無限次搭乘市區公車、觀光公車與捷運。交通局也與旅宿及在地商家合作，持套票可享有住宿折扣、農特產品優惠等「食宿遊購」加值服務，讓旅客能更深入梨山、體驗當地農村與山林魅力。