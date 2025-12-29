低碳永續成建築新主流 中市都市空間設計大獎揭曉

▲臺中市第十二屆都市空間設計大獎 獲獎人大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】臺中市政府今（29）日下午於臺中勤美洲際酒店舉行「第十二屆臺中市都市空間設計大獎」頒獎典禮，正式揭曉得獎名單。首度設立「低碳永續建築獎」，將節能減碳、材料循環與城市韌性正式納入建築專業評選核心，頒獎典禮由市府祕書長黃崇典及都市發展局長李正偉擔任主要頒獎人。

▲祕書長黃崇典表示，建築已不只是造型與機能的競技，而是回應環境責任、承載公共利益的重要載體，市府期盼透過獎項引導產業，讓建築在創新之中展現永續。

年度空間設計首獎+宜居建築 卓越獎，由住宅作品「陸府織森」獲得，評審指出，該案將「宜居陽台」與立體綠化轉化為可長期維運的建築系統，透過制度化的景觀管理與社區共管，自然不再只是裝飾，而成為日常生活的一部分。評審特別獎：逢甲大學「共善樓」以「Campus as Gardens」概念，模糊校園與城市邊界。「四季藝術幼兒園－永續生態綠校園」獲首設的「低碳永續建築獎」，評審一致認為其完整實踐「環境即教師」的教育理念，讓建築本身成為永續教育的最佳教材。捷運綠線松竹站則以「都市修補」為設計核心，使交通建築成為可穿越、可停留的城市空間。東海大學學生宿舍獲「建築空間獎（卓越獎）」，評審肯定其突破傳統宿舍制式格局，以「垂直村落」的概念，重新定義校園住宿與社群生活的可能性。

▲第12屆都市空間設計大獎獲獎名單。

都發局長李正偉表示，透過都市空間設計大獎的持續推動，不僅提升國內外建築師與景觀設計團隊到台中「做設計、遊建築、品生活」的意願，更期盼將台中的宜居建築理念與城市美學價值轉化為綠色種子，向全台擴散，攜手營造更舒適宜人的都市生活環境，展現城市的光榮感與文化自信。