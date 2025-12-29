低碳永續成建築新主流 第12屆台中市都市空間設計大獎揭曉年度典範

「第十二屆台中市都市空間設計大獎」頒獎典禮。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中市政府二十九日於台中勤美洲際酒店舉行「第十二屆台中市都市空間設計大獎」頒獎典禮，本屆最大特色在於首度設立「低碳永續建築獎」，將節能減碳、材料循環與城市韌性正式納入建築專業評選核心，頒獎典禮由市府祕書長黃崇典及都市發展局局長李正偉擔任主要頒獎人，最高榮譽「年度空間設計首獎」由住宅作品「陸府織森」獲得。

第十二屆中得獎作品類型多元，涵蓋住宅建築、社會住宅、校園建築、交通設施及公共環境空間，評審團指出，獲獎作品普遍展現出「以人為本」、「重視公共性」與「長期維運思維」三大特質，顯示台中建築發展已從追求造型表現，逐步轉向回應市民生活與城市永續。最高榮譽「年度空間設計首獎」由住宅作品「陸府織森」獲得，評審指出，該案將「宜居陽台」與立體綠化轉化為可長期維運的建築系統，透過制度化的景觀管理與社區共管，自然不再只是裝飾，而成為日常生活的一部分。

社會住宅類作品則透過開放綠帶、公共設施與社福機能整合，打破社宅刻板印象，展現公共住宅兼具品質與尊嚴的可能性，而成為可複製、可治理的住宅典範，重新定義都市居住與自然共存的可能；在在公共建築與公共空間領域的作品，跨校園建築、社會住宅、交通節點、文化保存與自然場域，以「可停留、可使用、可參與」為設計核心，讓車站、校園及公共場域不只是通行設施，而是能生成公共生活的城市舞台，逢甲大學「共善樓」模糊校園與城市邊界；協園社會住宅則透過開放綠帶與公共界面設計，展現社宅作為城市公共平台的角色；捷運綠線松竹站以「都市修補」為設計核心，使交通建築成為可穿越、可停留的城市空間。