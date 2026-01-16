低碳溯源、資產活化 國產厚植2026營運優勢

【記者柯安聰台北報導】全球AI炙熱加速低碳商機，國產建材實業（2504）集團充分掌握，創下史上最高的年度營收紀錄，還蟬聯幸福企業金獎、與獲得業界最多的國內外低碳認證。展望2026年，國產建材將投資興建第2座爐石廠、啟用台中與汐止二廠2座預拌混凝土廠，除了生產低碳且高端的精緻爐石粉、大大發揮「材料為王」的多元優勢佈局外，同時持續擴展營運新動能。加上旗下南港大型開發案等資產活化、與擁有鄰近北士科的近2萬坪土地，剛好都鄰近AI巨擎輝達（Nvidia）的研發中心與海外總部，未來將扮演集團畫龍點睛角色，點亮國產建材集團穩健的邁向優質世紀企業。



AI巨擎輝達效應發威，不僅帶動全台科技大建廠風潮，而且隨著輝達研發中心與海外總部，進駐台北的南港、北士科等區域，更點亮國產建材集團的資產活化風潮！撐起全台重大建設的混凝土龍頭國產建材實業，在全台擁有龐大近45萬坪左右資產土地，不僅繳出集團年度營收225.33億元、與國內本業年度營收194.84億元，雙雙創下史上最高營收好成績，同時擁有龐大土地資產，除了位處東區門戶軸心南港外，還有鄰近北士科近2萬坪土地，該處近未來若經政府相關國土與都市計畫後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值。





圖：國產建材實業集團繼續創下營收紀錄，高階主管齊聚集團尾牙充滿信心展望未來營運優勢，同時攜手各界積極佈局先進研發與低碳永續願景。



不僅AI風潮與資產活化助攻，國產建材實業集團近年積極佈局碳競爭策略，同時往優質的低碳全建材集團邁進，投入與時俱進的ESG與先進研發。過去1年國產建材實業集團率先混凝土產業，積極布局低碳藍圖，目前共有領先業界的61款獲得國內外低碳認證，包括：24款產品取得ISO 14067碳足跡認證，其中12款取得環境部碳標籤，加上有25款獲得低碳循環建材認證，減碳率最高可達42.3%，可與營建業者攜手推動台灣建築加速邁向淨零碳排。



國產建材實業董事長徐蘭英（圖左）表示，回顧過去的1年，國產建材集團2025年於全台舉辦低碳暨新產品研討發表會，吸引上千名營建、金融與學術界專業人士熱烈參與，展現低碳策略成效。同時也蟬聯「幸福企業金獎」、積極推動「一米一愛心」等ESG進程、以及推出榮獲業界最多的國內外認證等低碳高端混凝土產品，這都歸功於我們將碳競爭策略深植在固有的創新DNA中，用客戶導向思維去推動所有的計畫，而且為了淋漓盡致的往上整合低碳大溯源管理，讓精緻砂石、精緻粉體先進製程繼續升級，目前董事會已經通過投資15億元，在所屬的台北港埠興建第2座爐石研磨廠，預計今年3月動工、2027年Q4左右完工，屆時2座爐石廠年總產能可達到110萬公噸，大大發揮「材料為王」的多元優勢佈局。







圖說：AI浪潮帶旺國產建材營運更上層樓，旗下南港大型開發案因輝達研發中心將進駐潤泰玉成大樓（圖中後者），點亮集團在資產活化的龐大開發價值，日前更獲北市府頒獎表揚為環保績效良好的15處營建工地之1。



徐蘭英解釋，過去幾年我們在臺北港建立國家級TAF認證實驗室、廠區也開始導入先進的AI解決方案，現在繼續投資興建高端低碳的第2座爐石研磨廠，為目前「精緻砂石、精緻粉體」創新先進製程，構築最厚實的優勢基礎，減碳最高可達50％左右，讓國產建材集團掌握創新研發優質低碳混凝土產品。在市場的擴展方面，我們2026年啟用台中與汐止2座預拌混凝土廠，屆時集團擁有全台業界最多的28座混凝土廠，持續墊高營運動能。



展望未來1年，徐蘭英強調，國產建材不僅自己邁向優質的低碳願景，近年更加速推動全建材集團的綠色營運佈局，旗下的惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業也表現十分亮眼，一起撐高集團營收，更力挺全台龐大低碳建設需求。2026年全建材集團也都將持續精進相關先進研發進程，推出具有競爭力的低碳相關產品，提供所有需求的科技業、營建業，一起攜手邁向更堅韌的低碳建築結構安全願景，也為國產建材集團厚植營運優勢、繼續蟬聯「史上雙高」的好成績。（自立電子報2026/1/16）