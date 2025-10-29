低碳認證 投縣16家宗教團體獲獎

信仰也可以節能減碳，南投縣政府昨（二十九）日舉辦宗教業務輔導，副縣長王瑞德代表縣長許淑華，頒發「宗教場所低碳認證標章」給十六家宗教團體，感謝宗教寺廟配合環保，減少燃燒金紙、燃放鞭炮，為環保盡一份心力。

王副縣長出席宗教業務輔導活動表示，南投地靈人傑，宗教寺廟、教堂多，可說是萬神之都，因為信仰，大家安居樂業，心靈有了寄託，因此信仰是神聖的事情，許縣長的宜居城市政策，強調永續低碳，感謝各宗教寺廟配合，透過減少焚燒紙錢，一起為環保努力。

廣告 廣告

過去，各宮廟舉辦宗活動，吸引成千上萬信眾參拜，對地方觀光與經濟發展貢獻良多。但空氣污染、噪音干擾、資源浪費等問題，需要持續面對。

王副縣長指出，為了協助寺廟改善空污，自一一三年起，縣府針對寺廟設置環保金爐與電子鞭炮機提供支持，補助最高金額分別為六十萬元與四萬元。今年已有四家申請環保金爐，十二家申請電子鞭炮機，總補助金額達二○六萬元，顯示宗教界對環保問題的重視。

縣府民政處表示，從一○六年起，縣府推動宗教場所低碳認證，至今年已有一百二十二家獲得標章，過去「拜拜燒一大把香」，漸轉型為「一爐一香」簡約祭拜，鼓勵以雙手合十代替焚香，以鮮花取代香支，保護環境守護健康。