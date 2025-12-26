低碳轉型的最後一塊拼圖當世界邁向淨零，我們是否也該重新思考「告別方式」的碳排問題？

在全球氣候變遷壓力下，「淨零碳排」已從環保口號，轉為各國政策與產業發展的核心目標。能源、交通、建築、飲食，甚至消費行為，都正在被重新檢視與調整。

然而，在這場全面減碳的行動中，有一個環節長期被忽略——生命最後一程的處理方式。

低碳討論的盲區：死亡，是否被排除在外？

現代社會習慣將永續視為「如何生活得更環保」，卻鮮少討論「如何離開得更永續」。傳統的焚燒火化，長期被視為理所當然的選項，很少被放入碳排與能源消耗的框架中重新審視。

廣告 廣告

環境研究指出，只要涉及長時間高溫燃燒，就意味著大量能源使用與溫室氣體排放。當人口結構高齡化、死亡人數逐年上升，這類排放即使單次看似有限，累積效應仍值得關注。問題不在於過去的選擇是否正確，而在於在低碳已成為共識的今日，我們是否願意重新提問？

國際趨勢：永續開始延伸到生命終點

近年來，歐美與部分亞洲國家開始出現新的公共討論： 如果一個社會重視 ESG 與全生命週期評估，是否也應將善終方式納入其中？

在這樣的背景下，「低能耗、低排放」的告別方式逐漸進入政策與產業視野。這不只是技術革新，而是價值觀的延伸，永續不應只停留在生產與消費階段。

水化與其他低碳善終選項的出現

在多元嘗試中，「水化」（又稱鹼性水解）被視為相對低能耗的處理方式之一。與高溫焚燒不同，其過程以水與溫和條件為主，能源需求較低，因此被部分國家視為潛在的低碳替代方案。

除此之外，國際上也開始討論其他低碳善終方向，包括：

自然回歸型方式 ：減少人為介入，讓身體回到自然循環



簡化與低耗能流程 ：降低設備長時間運作的能源消耗



減碳導向的紀念與儀式設計：避免過度製作與資源浪費



這些選項的共通點，不在於形式，而在於思維的改變，告別也是一種環境選擇。

台灣的善終也能擁抱永續

在台灣，近年也開始有業者嘗試把低碳理念帶入善終領域。 其中，「暮浴」被視為台灣第一間以「水化」方式作為寵物善終核心服務的企業，嘗試在尊重生命之餘，同步回應永續與環境責任的社會期待。

暮浴所推動的，不只是新技術，而是一種「讓家屬有更多選擇」的概念。讓善終不再只是單一流程，而是可以考慮情感、文化，以及對環境的影響。這樣的努力，也被視為台灣善終產業在低碳轉型上的重要一步，期盼能帶動更多討論與選擇的出現。

市場與社會的轉彎：從「只有一種選項」到「可以選擇」

低碳善終方式的出現，並非要全面否定既有制度，而是打開選擇的可能性。 當社會提供更多元方案，人們才能把個人價值、文化信念與環境責任，一併納入考量。這種轉變，與近年永續消費趨勢高度一致， 愈來愈多決策，不再只考慮方便，而是： 「這是否符合我對未來世界的期待？」

永續社會的成熟指標：沒有被忽略的最後一段

學者指出，一個真正成熟的永續社會，不會只關注如何延長資源使用，而是能誠實面對生命的完整循環。當低碳概念自然延伸到善終議題，代表社會已具備討論死亡、也願意承擔選擇後果的能力。或許，低碳轉型的下一步，不僅是在於我們如何生活得更好，更值得省思：我們是否願意，為離開的方式，同樣負起責任。