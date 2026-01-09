低碳通訊站上 CES 舞台 自3,600件作品中脫穎而出 中保科技 G.Talk 奪創新獎、亮相官方展區
【台北訊】全球最大消費性電子展 CES 2026 於美國拉斯維加斯登場，中保科技集團旗下新創子公司史詩科技（Epic Tech）今(8)日宣布登上2026年CES創新舞台! 以最新研發的智慧通訊系統 G.Talk 在 2026年 CES Innovation Awards® 評選中，從 超過 3,600件參賽作品中脫穎而出，拿下 「Sustainability & Energy Transition（永續與能源轉型）」類別創新獎，凸顯中保科技在台灣低碳通訊與智慧建築應用領域的研發能量。
中保科技集團長期深耕AI安全監控、智慧建築與物聯網應用，並結合 AI、雲端與遠端服務，提供住宅、商辦、公共設施與產業客戶端到端整合方案。公司指出，此次獲 CES 國際創新獎肯定，也反映集團多年研發投入的技術累積，並呼應建築減碳與營運效率並進的產業趨勢。
聚焦「去實體化」，用 6 克智慧標籤取代傳統對講工程，CES 創新獎由美國消費性技術協會（CTA）主辦，評選重點涵蓋產品創新性、工程技術、功能性、設計品質與應用價值。G.Talk 以「去實體化（Dematerialization）」為核心設計理念，主打 僅透過 6 克智慧標籤與手機即可完成通訊與留言，省去傳統對講設備常見的鑿牆、佈線與供電等工程需求，降低施工限制與維運門檻，切入老舊建築更新與永續營運痛點。
展期 1 月 6 日至 9 日，G.Talk 於 CES 官方規劃的 Innovation Awards 2026 Showcase 專區展出，該展區集中呈現本屆創新獎得主的關鍵應用與設計概念。現場不少來自不同國家的參觀者駐足了解，並針對其在住宅、商辦與社區管理等場域的導入方式進行交流，顯示其應用潛力已獲國際市場關注，除展區曝光外，史詩科技總經理 黃玉禮亦受邀至 CES 韓國館進行專題演講並接受獨立專訪，分享 G.Talk 如何從實際場域需求出發，發展低碳、去實體化通訊方案，並進一步說明其對老舊建築更新、施工限制與碳排議題的回應策略，讓國際市場更理解台灣在通訊創新上的落地經驗。
黃玉禮指出，G.Talk 不僅是「對講機替代方案」，而是一種新的通訊模式；透過 NFC 與 QR Code 即可完成跨樓層、跨場域的即時通訊與留言，並降低建置與維運門檻，同時減少通訊設備在建築全生命週期中的材料耗用與碳排。依公司內部估算，一棟 50 戶住宅若採用傳統對講設備，10 年約產生 26 公噸碳排，G.Talk 則可顯著降低通訊系統的生命週期碳足跡，此次獲獎也證明史詩同仁的研發創新力走在世界趨勢前端。
中保科技表示，G.Talk 此次在 CES 2026 創新獎評選中突圍，並受邀登上韓國館舞台進行演講與專訪，顯示「去實體化＋低碳」正逐步成為建築通訊轉型的重要方向。未來將透過 CES 官方得獎展區與國際舞台的曝光，洽談與國際系統整合商、建築與社區管理夥伴合作，推動更多實證計畫與區域落地，強化全球市場部署能力。
以上訊息由中保科技提供
