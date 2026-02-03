低碳遊新北！三峽、雙溪、坪林綠色遊程開跑

走進以蘆葦意象設計的新北市美術館，欣賞當代藝術展覽，感受藝術與自然交融的空間魅力。新北市觀旅局提供

記者蔡琇惠／新北報導

​響應全球永續旅遊趨勢，新北市觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，串聯三峽、雙溪及坪林三大區域，正式推出三條具備在地特色的低碳一日遊行程。本次遊程不僅結合大眾運輸與深度文化導覽，更領先業界導入國際標準碳足跡管理機制，讓遊客在享受山海美景的同時，能以實際行動達成「旅遊即環保」的目標。

漫步坪林老街，欣賞小鎮風光與在地茶文化，並走讀古道歷史，感受濃厚人文風情。新北市觀旅局提供

​首波行程「三峽時光慢旅」將於2月27日率先啟程，帶領民眾走訪濕地生態與新北市美術館，並在導覽下深度走讀百年老街。緊接著3月8日登場的「雙溪人文走讀」，以鐵道文化為主軸，引領遊客穿梭三貂嶺生態友善隧道與猴硐礦業遺跡，體驗鐵道聚落的歷史記憶。最後則是3月14日的「坪林低碳漫遊」，行程走入水源特定區，推廣水資源永續管理，並透過在地茶事體驗，感受文山包種茶的人文清香。

以步行或自行車等綠色運具造訪三貂嶺生態友善隧道，近距離感受山林環境與自然生態風貌。新北市觀旅局提供

​值得關注的是，本系列遊程特別導入「碳足跡管理機制」，針對交通與餐飲等碳排放進行盤查，並由專業機構核算後，購買具國際認證標準的碳權進行抵銷。新北觀旅局強調，未來將持續盤點各區資源，構建完整的永續旅遊網絡。目前遊程已開放報名，名額有限，有興趣的民眾可至新北市觀光旅遊網或活動頁面（https://reurl.cc/5bn8bz）查詢詳情。