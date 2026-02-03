低碳遊新北 觀旅局推三峽、雙溪、坪林3大綠色遊程





新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，響應全球永續旅遊趨勢，結合大眾運輸與深度體驗，推出3條具在地特色的低碳一日遊行程。遊程串聯三峽、雙溪與坪林，帶領遊客走進山城聚落、鐵道遺跡與水源保護區，更導入國際標準碳足跡管理機制，讓每一趟旅行都能實踐友善環境、支持在地的永續精神。相關行程名額有限，歡迎民眾踴躍報名參加，詳情可至活動頁面查詢（https://reurl.cc/5bn8bz）。

觀旅局表示，三條綠色路線不僅呼應環境部綠色旅遊精神，更特別針對親子家庭、樂齡族群及永續生活愛好者設計，結合「在地文化導覽」、「生態友善場域」與「低碳交通」，讓旅遊成為一種負責任的生活風格。其中「藝境新北・三峽時光慢旅一日遊」將於2月27日出發，行程走訪濕地自然環境，觀察豐富生態樣貌，並前往新北市美術館感受當代藝術魅力，隨後漫步三峽老街，在在地導覽帶領下走讀百年街區，體驗自然、藝術與人文交織的永續慢旅。

廣告 廣告

「鐵道綠跡・雙溪人文走讀一日遊」預計於3月8日出發，以鐵道文化為主軸，串聯雙溪老街及周邊聚落，透過在地導覽解說，走訪三貂嶺生態友善隧道與猴硐礦業遺跡，深入了解產業文化與地方記憶，展現鐵道聚落獨有的綠色旅遊風貌。

「水源茶香・坪林低碳漫遊一日遊」則將於3月14日登場，行程走進臺北水源特定區，參訪環境教育學習中心，認識水資源永續管理的重要性，並漫步坪林老街、品嚐在地環保餐飲，透過茶事體驗，從茶園到茶杯，感受文山包種茶文化，展開一日低碳慢行的茶鄉旅程。

值得一提的是，系列遊程皆導入愛地球的「碳足跡管理機制」。針對交通、餐飲及住宿進行碳排放盤查，並經專業機構核算後，購買具國際認證標準（VCS、Gold Standard、UN CDM）之碳權進行碳抵銷。遊程資訊將公開透明地呈現碳足跡計算與抵銷結果，讓民眾在享受旅遊樂趣的同時，也能實際參與減碳行動，達成「旅遊即環保」的目標。

觀光旅遊局表示，今年將持續盤點新北各區特色資源，規劃推出更多元的綠色旅遊路線，結合山城、河海及生活型場域特色，發展不同主題之低碳旅遊路線，逐步建構具地方特色串聯之永續旅遊網絡，誠摯邀請民眾持續關注並一同參與綠色旅遊行動，也歡迎至環境部「淨零綠生活資訊平台」查詢相關低碳旅遊與永續生活資訊。更多旅遊及活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。



更多新聞推薦

● 白天起漸回溫 迎風面局部降雨