低碳遊程逾800人次參與 苗栗減碳路線規劃中

（中央社記者余曉涵台北7日電）永續旅遊成為趨勢，目前全台在台南、南投等地共有8條獲得認證的低碳遊程，自去年上路以來，已有超過800人次參與，未來還將新增苗栗路線的減碳遊程。

台灣觀光創新協會循巴黎奧運模式（ARO模式），進行產品碳足跡計算，再由台北城市科技大學永續觀光研究中心進行查核，遊程中盡可能減少碳排，選擇低碳排交通運具如電動船、電動輔助自行車，並結合食農教育選擇在地食材，以減少碳足跡。

此外，台灣觀光創新協會將遊程中無法避免的碳排，透過碳權開發商禾豐碳中和有限公司，依照碳排公噸數洽購碳權，並申請獲得國際黃金標準（Gold Standard）的「碳註銷證明」（Carbon Offset），將低碳旅遊的實踐認證化。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽說，雖然觀光業是無煙囪工業，但觀光業每年占全球碳排放約為8%，且每年增加3%，減碳旅遊將是未來重要趨勢。

李奇嶽舉例，日前攜手台南市政府新增的3條低碳遊程，景點包含虎頭埤風景區、十鼓文創園區、水凝膠觀光工廠、關子嶺溫泉等，每條行程可減碳約40%到46%，尤其虎頭埤風景區更是全台首個完成旅客碳足跡計算，並全數取得國際黃金標準核發的碳註銷證明景區。

他表示，若旅客自駕遊虎頭埤風景區、新化老街等低碳旅遊行程，平均1人的碳排放為141.25公斤，而參與低碳旅遊的碳排只有75.76公斤，可每人減少65.49公斤。

李奇嶽說，未來也將新增苗栗低碳旅遊行程，要讓綠色旅遊商品更具市場性。（編輯：吳素柔）1141207