低胸美背、腰部鏤空，女神莫莉性感現身Pandora《聖誕拍立得》活動！公開新年願望竟是「想脫單」？

（圖／品牌提供）

今年聖誕必打卡點又一枚！Pandora把信義 A9 點成一座超夢幻的粉紅《聖誕拍立得》場景，以「Together Is a Magical Place」為靈感，整個空間就像是把幸福放大成一張巨型拍立得，每個角落都洋溢著溫柔光影與節慶氛圍。當天最亮的焦點？不用說，一定是台灣首位 Pandora 品牌大使—莫莉（Molly Chiang） 的登場瞬間。

（圖／品牌提供）





她穿著一身純白性感洋裝現身，超低胸＋美背線條，腰間也鏤空，搭配冷豔高級氣場，用「大女主開場」形容完全不誇張。她一走進巨型粉紅相框，空間立刻變成她的C位主場！

（圖／品牌提供）





莫莉向來懂得如何駕馭 Pandora 的珠寶美學，這次配戴聖誕系列與 Talisman 系列，魅力全開～肩上的蝴蝶光翼亮得像自帶spotlight；胸前緞帶吊飾隨步伐輕晃，像替她綁上一個冬日光環；古希臘祈願硬幣在她身邊跳動，彷彿專屬守護隊。

（圖／品牌提供）





她笑說自己很推薦蝴蝶系列，象徵「重生」，非常適合迎接新年，也希望「明年成為一隻美麗的花蝴蝶」。更自己加碼爆料：「希望…明年有另一半？欸這可以講嗎？！」現場瞬間笑成一片，好真實又好可愛。

（圖／品牌提供）





談到成為台灣首位Pandora品牌大使，莫莉坦言第一時間覺得「超不真實」。她表示自己本來就是Pandora的死忠粉絲，光是迪士尼系列就買了不少，能成為官方大使對她來說像是「夢想實現的感覺」，意義很重大！

（圖／品牌提供）





當被問到：「如果今天只能戴一樣 Pandora 飾品出門，會選哪一件？」莫莉感性選了與好友Peter Su兩人親自參與設計的「獨家刻字圖案」手環或項鍊！靈感源自兩人日常的默契，「OMG」 是面對生活驚喜的小反應；「Duh」 屬於好友間心照不宣的理解。

「品牌大使Molly聖誕限定套組」（圖／品牌提供）





聖誕系列開箱！2025 Pandora 新品把冬天變成一幕幕暖心場景

Pandora 將年底的情緒全部收進珠寶細節裡。守護節慶儀式感的胡桃鉗以溫暖金光佇立，像是準備說一聲「歡迎回家」；心形雙墜吊飾刻著「MY RAY OF LIGHT」，彷彿把一句冬日告白妥善封存，等著在節慶夜晚送給最重要的人。

（圖／品牌提供）





而代表歡樂的聖誕元素也一個個被Pandora重新演繹：迷你鈴噹輕響、花圈像是門前守候的第一聲問候、紅白糖果琉璃旋紋喚起孩童心裡拆禮物的悸動，小精靈在想像中的雪地奔跑，那份純粹的快樂更讓人不由自主地微笑。每一件珠寶、每一道光，都在冬天裡被 Pandora 用心封存，成為十二月最動人的回憶收藏。

（圖／品牌提供）





定格幸福：Pandora 冬日儀式感陪你過聖誕

今年聖誕節 Pandora拍立得聖誕裝置、絕對是必朝聖的期間限定聖誕節打卡地標！Pandora 更貼心加碼小驚喜—活動期間，只要與《聖誕拍立得》合影、並於社群平台完成打卡，即可獲得「Pandora 100 元購物禮金」（每日限量，送完為止）。

（圖／品牌提供）

活動地點 & 時間▼台北新光三越 A9 香緹之心北大門▼ 即日起 — 1月5日

