低脂不一定健康！醫師警告：不吃油恐讓大腦提早老化

【記者黃泓哲／台北報導】很多人為了健康，長期奉行「低脂飲食」，但真的越清淡越好嗎？營養功能醫學專家劉博仁醫師近日在臉書分享一名60歲男子的案例，提醒民眾，長期不吃油，反而可能讓大腦出問題。這名張先生多年來幾乎只吃水煮食物、肉類很少碰，卻發現自己越來越健忘、注意力不集中，整天昏沉，甚至懷疑是不是快失智。

經功能醫學檢測後發現，張先生體內的必需脂肪酸嚴重不足，導致細胞膜流動性變差，簡單說就是「大腦缺油、變乾了」。劉博仁表示，大腦約有60%是由脂肪組成，如果長期不攝取好油，神經傳導就會卡卡，容易出現腦霧、反應變慢等問題。後來醫師並未開藥，而是調整飲食，補充橄欖油、魚油與卵磷脂，短短3個月後，張先生精神明顯改善，思緒也變清楚。

劉博仁也引用2025年哈佛公共衛生學院參與的研究指出，預防認知退化的關鍵不是「少吃油」，而是「吃對油」。研究發現，若把飲食中約5%的熱量來源，從紅肉、奶油等飽和脂肪，改為橄欖油、堅果等單元不飽和脂肪酸，大腦老化速度可延緩，大腦年齡平均年輕2至3歲；而血液中Omega-3濃度高的人，記憶中樞退化也較慢。

劉博仁建議，日常飲食可落實「好油護腦」原則，包括用橄欖油或酪梨油取代一般調和油、每週吃2至3次深海魚、每天吃一掌心原味堅果，同時避免反式脂肪與高糖低脂加工食品。他強調，清淡不等於健康，真正對大腦好的，是穩定攝取優質油脂，為未來的清晰思考與情緒穩定打好基礎。

