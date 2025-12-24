低脂不一定健康！醫師警告：不吃油恐讓大腦提早老化
【記者黃泓哲／台北報導】很多人為了健康，長期奉行「低脂飲食」，但真的越清淡越好嗎？營養功能醫學專家劉博仁醫師近日在臉書分享一名60歲男子的案例，提醒民眾，長期不吃油，反而可能讓大腦出問題。這名張先生多年來幾乎只吃水煮食物、肉類很少碰，卻發現自己越來越健忘、注意力不集中，整天昏沉，甚至懷疑是不是快失智。
經功能醫學檢測後發現，張先生體內的必需脂肪酸嚴重不足，導致細胞膜流動性變差，簡單說就是「大腦缺油、變乾了」。劉博仁表示，大腦約有60%是由脂肪組成，如果長期不攝取好油，神經傳導就會卡卡，容易出現腦霧、反應變慢等問題。後來醫師並未開藥，而是調整飲食，補充橄欖油、魚油與卵磷脂，短短3個月後，張先生精神明顯改善，思緒也變清楚。
劉博仁也引用2025年哈佛公共衛生學院參與的研究指出，預防認知退化的關鍵不是「少吃油」，而是「吃對油」。研究發現，若把飲食中約5%的熱量來源，從紅肉、奶油等飽和脂肪，改為橄欖油、堅果等單元不飽和脂肪酸，大腦老化速度可延緩，大腦年齡平均年輕2至3歲；而血液中Omega-3濃度高的人，記憶中樞退化也較慢。
劉博仁建議，日常飲食可落實「好油護腦」原則，包括用橄欖油或酪梨油取代一般調和油、每週吃2至3次深海魚、每天吃一掌心原味堅果，同時避免反式脂肪與高糖低脂加工食品。他強調，清淡不等於健康，真正對大腦好的，是穩定攝取優質油脂，為未來的清晰思考與情緒穩定打好基礎。
更多壹蘋新聞網報導
味全龍讓徐若熙轉戰軟銀 將獲6200萬「入札金」補償
居酒屋飯糰阿姨被認出身分不簡單 11年前是奇蹟派無敵女優
聖誕節送禮送進心坎裡 5星座讓人幸福到想哭
其他人也在看
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 90
更年期特別不舒服？專家曝「3食物」幫很多人撐過去 熱潮紅減少、情緒也穩了
氣候轉換期間，雖然體感較為舒適，但其實也是容易出現身體不適的時候。由於早晚與白天的氣溫差變化明顯，自律神經容易失去平衡，不少人會感到倦怠、肩頸僵硬、手腳冰冷，或是情緒低落等狀況。特別是更年期，因為荷爾蒙變化，自律神經的運作本來就較不穩定，更容易強烈感受到季節交替帶來的身體變化。 善用當季食材 用日常美味調理更年期不適 日本網站「tsuyaplus.jp」指出，更年期是身心變化特別多的階段，但透過日常飲食的用心調整，有助於緩解各種不適。只要把握當季、營養密度高的食材，在享受美味的同時，也能為更年期的健康與活力持續加分。 １、青江菜近年來青江菜一年四季都能在超市買到，但在氣候較涼爽的時節，品質與風味表現特別穩定。青江菜富含維生素E、鐵質、鈣質等營養素；其中，維生素E與鐵質有助於改善血液循環、預防貧血，對於因血流不佳所帶來的不適相當有幫助。更年期因自律神經失調，血流容易變差，可能出現手腳冰冷或肩頸痠痛；加上氣溫變化明顯，本來就容易感到寒意，因此可藉由營養豐富的青江菜來進行日常調理。維生素E與油脂一起攝取、鐵質與維生素C一起攝取時，吸收率會提高。此外，青江菜也富含有助於更年期世代維持骨骼健康的常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
腰果、荔枝都上榜！10大常見有毒食物 醫示警：恐吃一點就致命
有毒的食物有哪些？曾被譽為「全球最帥醫生」的Doctor Mike指出，較常見的食物如未熟荔枝、未處理腰果等10樣，它們含有大小不一的毒性，達到一定劑量就可能引發食物中毒，也示警比較毒的食物如河豚（廚師未妥善處理）、發芽馬鈴薯「吃下去可能會殺了你」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 8
日吃5顆雞蛋「連續4個月」 85歲翁膽固醇不變、蛋白質增加！
一名85歲日本老翁因氣色不佳、行動不穩就醫，經檢查發現血液中白蛋白數值僅有3.6g/dL，遠低於正常值。在醫師建議下，老翁每日食用5顆雞蛋持續4個月後，不僅精神氣色煥然一新，白蛋白數值更提升至4.5g/dL。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 11
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 1 天前 ・ 13
早餐吃包子饅頭會胖嗎？吃對順序就不怕血糖飆升，營養師揭２大地雷組合
現代人生活忙碌，饅頭、包子因便利性成為許多上班族的早餐首選，然而這些精緻澱粉食物卻可能成為血糖控制的隱形殺手。對於需要管理血糖或體重的民眾而言，如何聰明享用這些傳統美食，避免造成血糖劇烈波動，已成為健食尚玩家 ・ 4 小時前 ・ 1
花生「換成這樣吃」反有助減重！專家揭真正原因 對便祕也有用
「花生」雖然名稱中帶有「堅果」，實際上屬於豆類。許多人對花生的印象是熱量偏高，但其實花生富含膳食纖維與鎂，對於維持腸道環境、支持體態管理相當有幫助。日本網站「tsuyaplus.jp」分享，花生直接食用當然不錯，若改以花生醬的形式攝取，對身體調整的幫助還可能更加明顯。 為什麼花生有助於體態管理？ 2個關鍵原因 1、膳食纖維豐富，有助腸道健康花生所含的膳食纖維量，與核桃、大豆相近，其中又以不溶性膳食纖維為主。對於平時食量較少、排便不順，或蔬菜攝取不足的人來說，是不錯的營養來源。不溶性膳食纖維在腸道中會吸水膨脹，可刺激腸壁、促進腸道蠕動，有助於維持順暢。不過需要注意的是，一次攝取過量反而可能引起不適，因此仍建議適量食用。 2、鎂含量高，支持醣類與脂質的正常代謝鎂具有幫助腸道保留水分的作用，在臨床上也常被作為調整腸道狀態的成分使用，可支持順暢的消化運作。此外，鎂還能協助提升胰島素的作用效率。胰島素負責將飲食中的醣類轉換為能量，同時也與脂質儲存機制有關。當胰島素運作不順時，多餘的醣類較容易轉為脂質累積；而鎂的參與，有助於讓醣類更順利被運用為能量。同時，鎂也被認為具有與脂質結合、使吸收速度較為平常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
4歲女童全身起紅疹驗出梅毒！竟是奶奶日常「疼孫舉動」惹禍
中國安徽一名4歲女童近日全身突然出現紅疹，起初在地方醫院被診斷為皮膚過敏，但服藥後病情未見好轉，轉往大型醫院檢查，確診為後天性梅毒，感染源竟是女童的奶奶。醫師指出，奶奶患梅毒未接受治療，每天常用「嘴巴」餵食女童，才導致傳染。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
諾羅病毒高峰期來了 專家警告：食用「這2種食物」要特別小心
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】根據衛生福利部食品藥物管理署統計，104年至112年間，諾羅病毒為國內食品中毒最主要病因，且好發於每年11月至隔年3月。諾羅病毒會引起急性腸胃炎，人類為唯一宿主，主要經糞口途徑傳播，即使少量病毒也能致病，傳染力極高。 冬季高峰期來臨 接觸污染物即有風險 諾羅病毒可長時間存在於患者的糞便與嘔吐物中，透過共食食物、水、器皿，或接觸受污染的物體表面而感染，因此確實進行環境清潔與消毒相當重要。 臺北市政府衛生局表示，常見引發食品中毒的食物包括受污染的生蠔、生魚片，以及未經充分加熱的即食食品，如三明治與生菜等。高風險族群包含長者、孕婦、嬰幼兒與免疫力較弱者，人口密集的飯店、校園與餐飲場所更須提高警覺。 症狀多為腸胃炎 潛伏期約一至兩天 臺北市政府衛生局指出，感染後約24至48小時出現症狀，常見表現為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，部分患者會有輕微發燒，病程多於1至10天內逐漸恢復。 四大防疫重點 防止群聚感染擴散 臺北市政府衛生局提醒，民眾與食品業者可透過勤洗手、避免生食、確實區隔病患及加強環境消毒來降低感染風險。飲水應煮沸後再飲用，食物需充分加熱，諾羅病毒於85至90°C健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 7
吃5年垃圾食物「心臟衰竭亡」！少女腸道竟抽7公升積液
國際中心／楊佩怡報導印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一起引發社會關注的少女病逝案。就讀高二的16歲少女阿哈娜（Ahana）在本月21日於全印度醫學科學學院（AIIMS）不幸去世。事後家屬聲稱死因是「長期食用垃圾食物導致腸道感染」，此說法因具衝擊性在網路上迅速傳開，引發廣泛恐慌。然而，院方與醫學專家隨後出面澄清，該說法並無科學根據。民視 ・ 3 小時前 ・ 9
河南醫院一上午「11人確診食道癌晚期」 醫痛心：恐活不過5年
陸媒報導，大陸河南鄭州一間腫瘤醫院，醫師本月18日上午做了11個超聲波內視鏡檢查。令人震驚的是，11位患者竟然全部被診斷為「食管癌晚期」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
吃高鉀水果預防高血壓 營養師：「1種人」吃太多恐傷腎
你愛吃水果嗎？小心「鉀」過量。營養師夏子雯指出，鉀與鈉在人體中處於相對平衡的關係，對於一般健康的成年人而言，攝取富含鉀的食物有助於排出體內過多的鈉，有助於預防高血壓，然而這並不適用於所有人。如腎臟功能不佳者來說，若攝取過量，鉀離子無法順利排出體外，就會在血液中堆積，進而形成「高血鉀」的危險狀態。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
不是瀉藥！「它」是治便秘新神器：直接震出大便 還沒副作用
有些人即使多吃蔬果、規律運動，吃了瀉藥，仍會便秘。醫師李柏賢表示，最新研究發現，便秘者可望透過「物理治療」靠解決便秘，方法是睡前吞一顆震動膠囊，膠囊在大腸內會定時微震動，把糞便往前推，隔天膠囊即隨著糞便排出，為便秘者提供一個有效治療的選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
張鈞甯帶助理9個月瘦18公斤！醫師解析關鍵不是節食，而是這幾種方式
一向以自律形象著稱的女星張鈞甯，不只把自己維持在理想體態，連身邊人也一起變健康。她曾帶著助理調整飲食與生活習慣，短短 9 個月內成功減重 18 公斤，引發關注。這套瘦身方法沒有極端節食，也不強調爆汗運動，而是清淡飲食、外食選擇與能長期維持的運動習慣，其中「倒三角飲食法」與聰明飲食像是炸雞去皮，更是保持身材的關鍵。姊妹淘 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本
根據衛福部於2024年公布的最新調查數據，台灣65歲以上長者的失智症盛行率已達7.99%，等於每100位長者中，就有將近8人罹患失智症。隨著人口快速老化，推估至2050年，65歲以上長者失智率將攀升至11.1%，全台失智人口恐突破百萬人。看似遙遠的「失智症」，其實正一步步逼近熟齡世代的生活。人稱「無毒教母」的譚敦慈就提醒，與其恐慌，不如把「預防失智」落實在日常裡，從飲食、運動、社交到生活環境，一點一滴累積。她笑說，自己最怕的不是老，而是失智，「因為我這一輩子都遇到好男人，我怕忘了他們。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 3
「好萊塢最強反派」中風病逝！每42分鐘奪1命 決戰秋冬殺手保命4招
曾在《魔宮帝國》、《末代皇帝》、《007：殺人執照》等經典電影中演出，被譽為「好萊塢反派專業戶」的日本裔演員田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa），於美國時間12/4在加州病逝，享壽74健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
40歲老師吃藥「血壓仍失控」 醫揭5警訊揪出元兇
年僅40歲的李老師，生活規律、飲食不重口味，從未想過自己會與高血壓扯上關係。然而在例行健檢中，她的血壓卻高達170/100 mmHg。即便持續服用降血壓藥物，血壓仍反覆失控，還伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「救命藥退出台灣」醫喊會出人命 藥廠聲明：全球停產
醫師蘇一峰在臉書發文表示，氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物「Berodual備喘全」和「Berotec備勞喘」確定退出台灣。他指出，該藥品是喘起來時的急救擴張劑，帶在身上可以在關鍵時刻救人一命，但因為台灣藥價開的太低，德國原廠空運來台不敷成本，並在貼文中反諷「感謝台灣的任性（韌性）醫療」，更以「出人命了」為開頭喊話。台灣百靈佳殷格翰股份有限公司24日發布聲明澄清，兩款氣喘與肺阻塞急救藥物退出台灣市場，並非因健保藥價過低，而是基於環境永續考量，全球全面停止生產傳統加壓定量吸入器類產品。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2