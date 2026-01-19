低脂牛奶比全脂好？醫揪「1關鍵」打破傳統迷思

生活中心／尤乃妍報導



傳統觀念裡，許多人認為喝牛奶就要選低脂，全脂牛奶會提升膽固醇，飽和脂肪還可能導致心臟病風險增加。不過近年來許多相關研究都顯示，其實全脂牛奶與心血管疾病發生率「並無直接關係」，外食、加工食品才是導致身體不健康的原凶。









牛奶要選「全脂還低脂」？醫破解「1迷思」多吃這類食物才是關鍵

《2025-2030 美國飲食指南》強調回歸天然、完整、營養密集的飲食型態，並大幅降低高度加工食品的攝取。 (示意圖，非關此新聞／翻攝自realfood.gov）

廣告 廣告

復健科醫師王思恒分享，雖然過去許多飲食指南都強調飽和脂肪（SFA）會提升膽固醇 ，更會進一步增加心臟病風險，但這些研究多是短期代謝指標變化（如血脂），且並未直接證明全脂乳品會增加中風、心肌梗塞的實際發生率。最新研究顯示，全脂乳品（如牛奶、起司、優格）與心血管疾病的發生率沒有明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）有時還能「降低心血管風險」。另外隨機對照試驗（RCT）顯示，全脂與低脂乳品在「血壓、膽固醇、體重、血糖控制」等指標上，差異非常小甚至沒有差異，起司反而比奶油更有利於控制LDL膽固醇。

牛奶要選「全脂還低脂」？醫破解「1迷思」多吃這類食物才是關鍵

醫師建議想要身體健康，多吃蔬菜水果是關鍵。 (示意圖，非關此新聞／民視新聞）

內分泌暨新陳代謝科醫師蔡明劼也在臉書分享，在最新發布的《2025-2030 美國飲食指南》中指出，全脂乳品能提供更長久的飽足感，減少餐間亂吃零食的慾望。目前研究建議飲食應聚焦整體飲食型態，不是單一脂肪數字，比起擔心全脂乳品，更該減少高糖、高鹽、高加工食品的攝取，想要吃的營養、活的健康，不必斤斤計較牛奶或乳製品應該選低脂還全脂，更重要的是多吃蔬菜、原型食物，少吃加工食品，才是強身健體的核心關鍵。

原文出處：牛奶「全脂低脂」差很多？醫破解心血管風險「1迷思」多吃這類是關鍵

更多民視新聞報導

醫揭「1病毒」噴酒精無效！勤洗手確診風險砍半

沐浴乳不能「這樣做」！專家揭真相恐細菌量超標

他每天喝咖啡竟腎衰？醫揭「這東西」專攻腎臟！

