低脂飲食卻「腦霧」…醫揭關鍵是缺了它！吃對可防失智
現代人大吃大喝卻吃出三高，為了健康，不少民眾改少油、少鹽及少糖等採低脂飲食。營養醫學醫師劉博仁今天在臉書分享診間個案指出，多年來低脂飲食，換來的卻是嚴重「腦霧」，關鍵是缺了油脂，大腦因為缺乏油脂滋潤，正處於「乾枯」狀態，強調飲食需要油脂，且是「好油」。
劉博仁指出，最近有病患詢問他，為了怕三高，這幾年吃得很清淡，肉吃很少，幾乎都水煮，早餐吃饅頭配醬瓜，青菜只用燙的，幾乎滴油不沾，但為什麼覺得腦袋越來越鈍，剛講過的話轉頭就忘、專注力無法集中，整天昏沉沈的，甚至懷疑自己是不是快失智了。
劉博仁說，這位病患嚴格執行低脂飲食多年，換來的不是清爽的身體，而是嚴重「腦霧」。在功能醫學檢測中，發現他體內必需脂肪酸嚴重缺乏，細胞膜流動性極差。大腦因為缺乏油脂滋潤，正處於「乾枯」狀態。不需要開藥，而是調整飲食策略，不要害怕油脂，但要「挑對油」。在導入富含單元不飽和脂肪酸的特級初榨橄欖油，及魚油（Omega-3）、卵磷脂，調理三個月，病患說「腦袋裡的霧好像散開了，反應變快，精神也好很多！」
劉博仁指出，大腦有60%是脂肪組成的，需要好油維持運作。2025年最新研究指出，油的「品質」決定大腦的壽命，這項由哈佛大學公共衛生學院參與的大型世代研究，追蹤數萬名中老年人長達15年，探討「脂肪種類」與「認知功能退化」的關係。
研究結果高度符合 MIND 飲食（麥得飲食） 核心精神，包括「好油替換」是關鍵。劉博仁說，研究發現，將飲食中5%熱量來源，從「飽和脂肪」（如紅肉油脂、奶油）替換為植物性「單元不飽和脂肪酸（MUFA）」（如橄欖油、堅果）時，大腦認知功能退化速度顯著減緩，大腦年齡平均年輕2至3歲。
劉博仁指出，其次是Omega-3保護力，血液中DHA/EPA 濃度較高的人，海馬迴（負責記憶的區域）萎縮速度較慢，顯示好油能建立大腦的「結構儲備」。第三，單純「低脂」無效，研究特別指出，若只是單純減少油脂攝取，卻用精緻碳水化合物（麵包、麵條）來填補熱量，反而會加速大腦發炎。這篇2025年的論文告訴我們：預防失智，重點不是「少吃油」，而是要「吃對油」。
如何「好油護腦 」，劉博仁建議執行4步驟，首先落實「油品替換」，而非無油。如換成特級初榨橄欖油或酪梨油，這類油脂富含單元不飽和脂肪酸。其次拒絕假低脂，不要刻意買標榜「低脂」的餅乾或優格，這類產品通常添加大量糖分，高糖才是大腦發炎的元兇。
此外，鎖定「深海原型」，補足 Omega-3。建議每周至少吃 2-3 次富含油脂的中小型魚類（如鯖魚、秋刀魚、鮭魚）。若外食難以攝取，建議補充TG魚油。這才是能進入大腦、抗發炎的有效魚油。並且每天一掌心堅果，選擇低溫烘焙、無調味的堅果。
第四並避開「壞油」地雷，劉博仁指出，依照MIND飲食建議，紅肉、奶油、起司、油炸物屬於飽和脂肪較高或易發炎的食物，應限制攝取頻率（每周不超過 1-2 次）。並絕對避開反式脂肪（人造奶油、酥油、奶精），這是會直接破壞腦細胞膜的殺手。
更多udn報導
窗簾幾年沒洗了？丟洗衣機恐壞 達人教4招
怪！日超商礦泉水大瓶比小瓶便宜 導遊曝真相
低脂飲食卻腦霧！醫揭缺它是關鍵 吃對可防失智
天月星拖累運勢！「4生肖」明年初累又瞎忙
其他人也在看
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 53
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 39
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 43
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 8 小時前 ・ 55
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 小時前 ・ 55
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 154
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 1 小時前 ・ 8
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 81
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 33
證實預謀犯罪！張文犯案前一天踩點畫面曝 佯稱「拍聖誕樹」想闖頂樓
本月19日，北市發生2起「隨機攻擊」案件，27歲嫌犯張文涉利用煙霧彈及汽油彈製造慌亂，之後持多把長短刀揮砍，於台北車站M7出口、捷運中山站、誠品南西店內攻擊民眾，造成4死11傷悲劇。事實上，張文於犯案前已計畫多時，警方破獲張文的平板電腦裡、雲端，詳細記載「犯案計劃書」，而就在19日犯案前一天，張文還前往誠品南西店「踩點」，顯見絕對是計畫已久的預謀犯案。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 153
阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面
「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」太報 ・ 3 小時前 ・ 27
福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」
根據《女性Seven》獨家報導，福原愛在訪談中坦言，外界常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此。她表示，這是自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。曾在奧運桌球女子團體賽中兩度奪牌的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 240
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 53
入冬第2波冷氣團要來了！這天轉冷挾水氣凍台 粉專：濕冷感很要命
距離12月25日聖誕節只剩下2天，屆時的天氣狀況已經大致底定。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計25日清晨抵達，強度接近冷氣團，且挾帶水氣；2地很可能度過濕冷聖誕節，「下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 425