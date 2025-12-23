低脂飲食卻「腦霧」…醫揭關鍵是缺了它！吃對可防失智

現代人大吃大喝卻吃出三高，為了健康，不少民眾改少油、少鹽及少糖等採低脂飲食。營養醫學醫師劉博仁今天在臉書分享診間個案指出，多年來低脂飲食，換來的卻是嚴重「腦霧」，關鍵是缺了油脂，大腦因為缺乏油脂滋潤，正處於「乾枯」狀態，強調飲食需要油脂，且是「好油」。

劉博仁指出，最近有病患詢問他，為了怕三高，這幾年吃得很清淡，肉吃很少，幾乎都水煮，早餐吃饅頭配醬瓜，青菜只用燙的，幾乎滴油不沾，但為什麼覺得腦袋越來越鈍，剛講過的話轉頭就忘、專注力無法集中，整天昏沉沈的，甚至懷疑自己是不是快失智了。

劉博仁說，這位病患嚴格執行低脂飲食多年，換來的不是清爽的身體，而是嚴重「腦霧」。在功能醫學檢測中，發現他體內必需脂肪酸嚴重缺乏，細胞膜流動性極差。大腦因為缺乏油脂滋潤，正處於「乾枯」狀態。不需要開藥，而是調整飲食策略，不要害怕油脂，但要「挑對油」。在導入富含單元不飽和脂肪酸的特級初榨橄欖油，及魚油（Omega-3）、卵磷脂，調理三個月，病患說「腦袋裡的霧好像散開了，反應變快，精神也好很多！」

劉博仁指出，大腦有60%是脂肪組成的，需要好油維持運作。2025年最新研究指出，油的「品質」決定大腦的壽命，這項由哈佛大學公共衛生學院參與的大型世代研究，追蹤數萬名中老年人長達15年，探討「脂肪種類」與「認知功能退化」的關係。

研究結果高度符合 MIND 飲食（麥得飲食） 核心精神，包括「好油替換」是關鍵。劉博仁說，研究發現，將飲食中5%熱量來源，從「飽和脂肪」（如紅肉油脂、奶油）替換為植物性「單元不飽和脂肪酸（MUFA）」（如橄欖油、堅果）時，大腦認知功能退化速度顯著減緩，大腦年齡平均年輕2至3歲。

劉博仁指出，其次是Omega-3保護力，血液中DHA/EPA 濃度較高的人，海馬迴（負責記憶的區域）萎縮速度較慢，顯示好油能建立大腦的「結構儲備」。第三，單純「低脂」無效，研究特別指出，若只是單純減少油脂攝取，卻用精緻碳水化合物（麵包、麵條）來填補熱量，反而會加速大腦發炎。這篇2025年的論文告訴我們：預防失智，重點不是「少吃油」，而是要「吃對油」。

如何「好油護腦 」，劉博仁建議執行4步驟，首先落實「油品替換」，而非無油。如換成特級初榨橄欖油或酪梨油，這類油脂富含單元不飽和脂肪酸。其次拒絕假低脂，不要刻意買標榜「低脂」的餅乾或優格，這類產品通常添加大量糖分，高糖才是大腦發炎的元兇。

此外，鎖定「深海原型」，補足 Omega-3。建議每周至少吃 2-3 次富含油脂的中小型魚類（如鯖魚、秋刀魚、鮭魚）。若外食難以攝取，建議補充TG魚油。這才是能進入大腦、抗發炎的有效魚油。並且每天一掌心堅果，選擇低溫烘焙、無調味的堅果。

第四並避開「壞油」地雷，劉博仁指出，依照MIND飲食建議，紅肉、奶油、起司、油炸物屬於飽和脂肪較高或易發炎的食物，應限制攝取頻率（每周不超過 1-2 次）。並絕對避開反式脂肪（人造奶油、酥油、奶精），這是會直接破壞腦細胞膜的殺手。

