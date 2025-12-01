低藍光光譜與 AI 智能控制技術 減少干擾螢火蟲及夜行生物

LED照明燈具，採用低藍光光譜與 AI 智能控制技術，藍光比例降至百分之二% 以下，減少干擾螢火蟲及夜行生物。（記者徐義雄攝）

光林智能科技公司在「林業及自然保育署自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」自提專案，運用該公司獨家研發「ECOridge生態照明」技術，在大雪山與八仙山國家森林遊樂區設置生態照明示範區，改善現有三十六組LED照明燈具。採用低藍光光譜與 AI 智能控制技術，將藍光比例降至 百分之二% 以下，減少干擾螢火蟲及夜行生物的行為模式，維護棲地生態。

林業保育署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區螢火蟲資源豐富，共紀錄五屬十一種，每年四月起黑翅螢、梭德氏脈翅螢、大端黑螢等陸續出現。

有機會觀察到保育類II級的黃胸黑翅螢，體驗夜間賞螢已成為最受歡迎的環境教育課程之一。大雪山國家森林遊樂區則位於中高海拔，夜間常見白面鼯鼠、山羌、台灣野山羊等動物出沒，也是高海拔蛾類的棲地。

台中分署指出，選擇以生態照明及人因照明技術在遊樂區進行示範，採用低藍光光譜與 AI 智能控制技術，將藍光比例降至百分之二% 以下，減少干擾螢火蟲及夜行生物的行為模式，維護棲地生態。 光林智能科技總經理金海濤說，「這不只是照明工程，而是一場讓森林夜空重新呼吸的生態行動。放眼國際合作與責任全球都在討論智慧基礎建設如何與生物多樣性共存，我們的責任是讓這個議題能在台灣的山林中實踐。」