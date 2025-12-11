低血壓不是病？醫師解析：7大原因、3大風險別輕忽

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

根據世界衛生組織定義，理想的血壓目標為120／80毫米汞柱（mmHg）。國泰綜合醫院心臟內科主治醫師張嘉修指出，原則上，當血壓低於90／60 mmHg，只要其中一項符合，即可稱作是低血壓。

不過，若是血壓低，但卻沒有伴隨不適症狀，例如頭暈、頭痛、耳鳴、疲倦、四肢無力、肩膀酸痛、胃部脹氣、食慾不振、尿量變少、記憶力差、精神不集中、胸悶、心悸、呼吸困難等，其實並無大礙。

常見低血壓7原因

廣告 廣告

臨床上，低血壓患者以年輕女性為主，大約占8成以上，共通的特徵是身材纖瘦、體重過輕，通常合併有自律神經失調的症狀。

原因1：脫水、水分攝取不足

過度流汗容易造成脫水現象，當體內沒有充足的水分，使血液量驟減，血壓就會急速往下掉。

原因2：失血過多

外傷大量失血或是女性生理期間，因為出血量較大，容易導致低血壓。

原因3：體重過輕

過度節食減肥、營養不良，身體製造紅血球的營養素不足，使體內血液量較少、血液帶氧量不足，導致血液循環不良，就會引發低血壓。

原因4：鹽分攝取不夠

市售的低鈉鹽是以鉀取代一部分的鈉，但是，鉀有輕微降血壓的作用，血壓偏低者長期食用，可能造成低血壓。

原因5：缺少運動

缺乏運動、下肢循環不佳及長期臥床者，因為肌肉量不足，可能導致回流心臟的血液量不足，靜脈血液回流較差，心臟打出去的血液不夠，就會造成低血壓。

原因6：心臟構造異常或心血管疾病

先天心臟構造異常缺損，例如嚴重心臟瓣膜疾病，或是患有先天性心臟病、心臟衰竭、心肌梗塞及心血管疾病者，由於心臟收縮功能不良，心臟無法送出足夠的血液，導致血壓下降而形成低血壓，且心跳會比較快、容易心悸。

原因7：藥物使用

長期服用利尿劑、鎮靜劑、降血壓藥、α阻斷劑等，會產生血壓偏低的副作用，當收縮壓降低超過20 mmHg、舒張壓降低超過10 mmHg，患者從躺到坐、坐到站時，比較容易發生「姿勢性低血壓」。

張嘉修表示，排除脫水、大量失血、糖尿病、心臟病、荷爾蒙分泌失調、腎上腺失調、甲狀腺機能亢進或低下、細菌感染等原因；根據國內統計資料顯示，長期低血壓患者僅占總人口約2％，常年維持一定的比例，並沒有逐年增加的趨勢。

低血壓對健康3威脅

一般而言，年輕女性的低血壓不是低於80／50 mmHg的話，對身體健康沒有立即性的危害，不需要採取積極性的治療，只要改變生活習慣，病情即會漸漸緩解。

血壓是維持全身血液循環的原動力，由心臟收縮力的強弱、血液量的多寡，以及血管壁的阻力，來決定血壓的高低；然而在年紀大的人身上，這些調節機轉的功能逐漸退化，就容易導致血壓過低。

1.增加心臟病風險

目前醫界認為，60歲過後開始低血壓，很可能與血管動脈硬化、心血管疾病風險升高有關，因為血管內皮功能逐漸退化，血管硬化程度越來越明顯，收縮壓逐年上升，舒張壓反而偏低，收縮壓很高約150~160 mmHg，舒張壓約40~50 mmHg，發生心血管疾病比例高出2~4倍。

2.增加腦中風機率

由於舒張壓是反應血管彈性，特別是已經罹患心血管疾病者，如果血壓偏低的話，代表血流量不足，容易發生暈倒、心絞痛、短暫缺血性腦中風。

研究發現，收縮壓與舒張壓之間的落差越大，代表大動脈硬化越嚴重，腦中風的機率越高，當血管硬化、彈性差，血流從心臟衝出來時，血管無法以舒張或收縮來緩衝壓力，血流衝出的作用力大，反作用力也大，就會造成收縮壓偏高、舒張壓偏低，代表大血管硬化程度越厲害。

3.增加失智症風險

老年人容易出現姿勢性低血壓，也就是收縮壓在姿勢變化間，會大於20 mmHg，通常與調節血壓相關的神經系統退化有關，常會引起暈眩及跌倒。

長期血壓偏低的患者，可能較容易感覺到疲倦、暈眩、情緒低落等症狀，有些憂鬱症或老年失智症等精神問題，也被認為和慢性低血壓有關。

根據美國的研究發現，75歲以上老年人，舒張壓每降低10mmHg，日後發生失智症的風險，會比一般人高出約20％，舒張壓太低與阿玆海默症的發生有明顯相關；老年人如果持續性低血壓達2年以上，未來發展成失智症的機率便提高為2.19倍，推測原因可能與持續性低血壓，造成長期腦部血流灌流不足有關。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·血壓忽高忽低、常心悸？醫揭「這類食物」害的 麵包、即食雞胸肉都中

·想降血壓？醫揭「這5種運動」最有效 每週做幾次就能見效