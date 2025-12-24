低血糖患者 醫：駕駛上路前先驗血糖至少90以上再上路

蔡孟潔醫師





低血糖是糖尿病控制中經常會遭遇到的問題。當血糖值低於70mg/dl時合併有低血糖症狀，診斷為低血糖。郭綜合醫院內分泌蔡孟潔醫師表示，常見的症狀包括虛弱、冒冷汗、發抖、心悸、頭暈、視力模糊、意識不清甚至昏迷。及早辨識出低血糖症狀可避免嚴重低血糖事件的發生。

低血糖並非只是「不舒服」而已。嚴重的低血糖可能導致意外事故、體重波動、甚至增加心血管風險。長期反覆低血糖的人，還可能出現「低血糖無感症」，也就是身體對低血糖敏感知下降，可能會突然昏倒，非常危險。

廣告 廣告

蔡孟潔醫師說明，要治療「低血糖無感症」，可跟醫師討論暫時設定較寬鬆的血糖控制範圍，增加監測血糖頻次來改善，大約2-3週身體會逐漸取回對低血糖的知覺。

常見導致低血糖的原因包括：口服藥物或胰島素劑量過高、延後用餐或用餐時間不規律、長時間的劇烈運動、空腹飲酒或生病時食慾不振。

當出現疑似低血糖症狀時，建議情況允許的話先確認血糖，如果血糖確實低於70mg/dl，可依「15法則」：補充約15公克的糖，例如方糖三顆、一罐寶吉果汁或半罐麥香紅茶等，過15分鐘後再測一次血糖，若仍低於70mg/dl，請再重複一次。若病人已經意識不清、無法進食，千萬不要強行餵食，以免嗆咳，此時應立即送醫。需要特別注意的是，不要使用巧克力或冰淇淋等高油脂食物急救，因為油脂會延緩血糖上升的速度。

蔡醫師建議，預防勝於治療，建議大家定時定量用餐、按時服藥並多監測血糖。生病或食慾差時，可與醫師討論「生病日法則」，認識哪幾種藥物在食慾不佳時應減量，胰島素該如何調整。若有發生低血糖事件，應主動告知醫師，並討論是否要調整藥物劑量。運動前後與睡前，也要注意血糖，必要時適度補充醣份。

現代科技也提供了很好的工具—連續血糖監測器（CGM）。它能24小時持續追蹤血糖變化，當低血糖發生時可發出警報，此外若空腹高血糖時，可幫助區分究竟是「夜間低血糖」或「黎明現象」，這會左右用藥的策略，讓治療更安全、更精準。需多次胰島素注射的糖友，尤其是第一型糖尿病患者，可透過配戴CGM了解自身飲食跟血糖的關聯性，透過行為和胰島素劑量的調整，可讓血糖控制獲得改善。

蔡孟潔醫師呼籲，駕駛前先驗血糖，至少90以上再上路。低血糖很常見，但伴隨著危險，必須懂得辨識症狀、正確處理並預防其發生，就能大幅降低低血糖帶來的風險，守護自己與家人的健康安全。

更多新聞推薦

● 中年婦女失眠7年難入睡 中醫疏肝理氣助好眠