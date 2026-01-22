中部中心 ／ 中部綜合報導

開車不要分心，也要注意身體情況！一名駕駛開車行經台中沙鹿區時，疑似出現低血糖症狀，整個人昏了過去，整輛車從外側路邊一路滑行，撞上中央分隔島才停下，警方和消防隊獲報到場，緊急破窗，將人搶救出來，送醫急救。





低血糖昏過去！ 男昏厥自撞分隔島 警破窗搶救

駕駛開車低血糖昏迷自撞 警消獲報到場後破窗救援。（圖／翻攝畫面）





白色休旅車，從台灣大道最外側車道一路滑行，後方車輛感覺前車怪怪的保持安全距離，果真，休旅車竟然一路斜著走，最後撞上中央分隔島，警消獲報到場，怎麼叫駕駛都沒反應，但最後發現他眼睛還會眨動，趕緊破窗救人。原來這名駕駛疑似身體不適，出現低血糖症狀，整個人昏過去，本來想在路邊休息，但沒想到車子卻一路滑動，但還好過程，沒有波及其他人車

駕駛開車疑似分心低頭操作導航 沒想到釀成六車連環撞。（圖／翻攝畫面）





駕駛送醫後恢復意識，沒有大礙，開車不僅要留意身體狀況，上路前更要把行車路線搞清楚，一名駕駛疑似不熟路況，邊開車低頭用導航，結果，碰的一聲，猛撞停在路邊的休旅車，休旅車又往前撞四車，釀成6車連環撞，2名駕駛受傷。骨牌式的驚人連環撞，肇事車輛引擎蓋被撞的凸起變形，這衝撞力道應該不小，開車還是請專心看前面，稍有不慎，就會釀禍出意外。





