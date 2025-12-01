低調不是有意隱藏自己／陳青延

陳青延

經常遇見一些朋友，在事業上取得了斐然的成績，有人要採訪他，宣傳他，朋友卻笑而拒絕說“我覺得人生不必太張揚，保持低調一點好。”或者“我希望自己做人低調一點，不想招人顯眼！”

聽到朋友這樣一些話語的時候，筆者卻不敢苟同，會深深地為朋友這樣一些想法而感到悲哀。朋友所說的所謂“低調”，這並不是要朋友將自己的正確創業能力，正確創業方法，正確創業經驗隱藏起來。榜樣的力量是無窮的。典型引路，帶動全面。讓自己的成功經驗，啟迪剛剛開始創業的人，這並不是所謂的“張揚”和“招人顯眼”，而是正確把握賞識自己的機會。

現今，是一個人才輩出、知識密集與競爭激烈的時代，需要有才華、有本事、有成就的人，不要過於低調隱藏實力，成為“埋在土地裏的金子”，而是要在職場和生活中，適時展現自己的才華和光芒。桃子、石榴、蘋果高高地掛在枝上，並不是炫耀自己，而是它們生長的特點，更好地吸收陽光和雨露。

誰都清楚， 金子埋在土地裏，再怎麼閃亮也沒有人會看得到。我們的一些朋友過於“低調”，其實就是一種不自信的表現。

一位不自信，不推銷自己，所謂的“低調”的人，就會像“金子埋在土地裏”一樣，無法更進一步爭取自己廣闊的舞臺，更進一步實現自己有效的價值。可以說，過於高估或故意低估自己，其實是一種不尊重自己，對自己不負責任的行為。同時也是一種不尊重他人，不信任他人的行為。在這樣的行為背後，何嘗不是對自我價值不認同與強烈的自卑感？

“金無赤足，人無完人。”現實社會中，每個人都不可能十全十美，都有自己的優點和缺點。但我們要懷著一顆正確賞識自己的心，正確地評估自己，學會在社會中，正確地駕馭自己，坦誠做人，自如不做作，敢於真實的展示自己，充分地推銷自己的能力和優勢，這才是真正為人低調、內斂和自信，終會獲得人們賞識和贊許的目光，獲得人們支持和尊重的力量，使自己的事業更上一層樓！