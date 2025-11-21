低調到沒新聞反而勝出？郭正亮點名賴瑞隆最有機會出線

立法院會三讀通過財劃法修正案後，民進黨立委邱議瑩點名國民黨立委柯志恩只顧黨意、欺壓高雄，揚言高雄人一定會算帳。柯志恩則反擊民進黨不提版本、不幫高雄把餅做大。前立委郭正亮分析，兩人似乎刻意捉對廝殺，但民進黨內部普遍認為立委賴瑞隆較有可能獲得提名，只是賴瑞隆作風低調到幾乎沒有新聞。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

郭正亮在政論節目中指出，邱議瑩與柯志恩的對決看似刻意安排，但兩人目的截然不同。他認為邱議瑩可能面臨被淘汰的危機，因此積極衝刺民調；而柯志恩則是評估與邱議瑩對決較有勝算，所以選擇與她正面交鋒。

廣告 廣告

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

針對民進黨高雄市長人選，郭正亮表示，黨內普遍看好立委賴瑞隆出線機會較高，但賴瑞隆個性低調，低調到幾乎沒有新聞曝光，因此媒體版面經常被邱議瑩佔據。他質疑，電視上可以看到這麼多邱議瑩處理地方問題的畫面，民進黨高層不可能沒注意到。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

郭正亮進一步分析，這對柯志恩來說也是個問題，因為若最終對手是賴瑞隆，雙方較難擦出火花製造話題，不像邱議瑩火爆的風格容易成為新聞焦點。他認為高雄市長陳其邁的策略就是不要製造新聞，讓賴瑞隆以溫和、穩健的方式進行選戰。

談到台南市長選情，郭正亮預測，無論國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲或陳亭妃，都必定會產生大量新聞。他指出，陳亭妃相當了解民進黨內部運作模式，因為民進黨預計在明年1月決定提名名單，12月下旬一定會出現大量民調，而且會呈現林俊憲民調逐漸追上陳亭妃的態勢，因為最終仍須以民調決定人選。

郭正亮表示，陳亭妃聲稱自己已領先30個百分點，但他過去曾看過差距17個百分點的案例。他強調這一選區絕對不會是這樣的結果，因為兼任黨主席的總統賴清德的偏袒態度太過明顯。

延伸閱讀

邱議瑩嗆蕭旭岑大翻車！本尊神踢館：蹭柯志恩辛苦了

高雄月世界驚現「5層樓垃圾山」！邱議瑩怒了：要讓不法業者傾家蕩產

高雄起風了！柯志恩曬「藍重量級大老」合照 網嗨喊：最強後援