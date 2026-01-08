低調回應是否特赦陳水扁 賴清德：相關單位已說明「我沒有補充」

陳水扁與賴清德合照。資料照。翻攝自陳水扁臉書



前總統陳水扁新節目《總統鏡來講》原訂1/4起播出，阿扁當天卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出」臨時喊卡。外界解讀陳水扁意在爭取總統賴清德特赦，對於會不會特赦陳水扁，總統賴清德今（1/8）回應，相關單位已經清楚說明，「我沒有進一步補充。」

陳水扁節目喊卡，引起總統是否特赦陳水扁的討論，民進黨立委王世堅日前受訪指出，特赦陳水扁當然也列入現在執政黨的考慮範圍，但國事如麻，更急迫的事情還很多。

賴清德上午出席調查局調查班結業典禮，被問起會不會特赦陳水扁，賴清德僅表示，「這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充，謝謝。」

法務部長鄭銘謙受訪表示，特赦是總統依據《憲法》及《赦免法》的法定職權，按照《赦免法》，「判決確定」之後才會有特赦的問題，法務部完全尊重總統職權的行使。

