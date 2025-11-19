低調夫妻終於同框！邱澤、許瑋甯寵粉灑糖 「珍藏婚紗照」首度曝光

記者趙浩雲／台北報導

演藝圈夫妻檔邱澤、許瑋甯2021年因為演出《當男人戀愛時》相戀，並且在2021年無預警宣布結婚，今年平安生下兒子，今（19）日無透露將舉辦婚宴，婚禮的日期曝光了，夫妻檔並加碼曝光兩人婚紗照。

據了解，邱澤與許瑋甯將於11月28日在臺北文華東方酒店舉辦婚禮，感謝大家一直以來的關心與祝福，婚禮將以親友祝福為主軸，兩位新人敬邀媒體朋友蒞臨採訪共同分享這份喜悅，也感謝大家的祝福。

婚後夫妻鮮少同框合照的兩人，今天更一口氣曝光兩張婚紗照，低調夫妻首度鬆口分享屬於他們的幸福瞬間。照片中兩人以極簡背景入鏡，不靠華麗場景，僅憑眼神交流與默契，就讓畫面瀰漫濃厚的溫柔氣息。邱澤身穿米白色西裝外套，氣質沉穩；許瑋甯則以優雅澎裙婚紗亮相，坐姿自然放鬆，臉頰微貼著手，散發獨有的冷靜柔美。

許瑋甯、邱澤分享夫妻婚紗照。（圖／夏朵創意行銷提供）

另一張黑白照更呈現兩人婚後的默契與依戀。邱澤輕靠著許瑋甯的手臂，神情專注而安定；許瑋甯則以半掩面微笑的姿態，看起來既俏皮又幸福，無名指上的結婚鑽戒在光影間格外閃爍。兩人一同坐在餐桌前，櫻桃甜點與玻璃杯映出柔焦光線，彷彿捕捉到他們婚後生活中最自然、最真實的一刻——簡單卻飽滿，平靜卻甜蜜。

