低調炫富？耳機夾粒金！華為 x 周大福 FreeClip 2 聯名禮盒登場，溢價逾倍背後藏「發財」玄機？

在全球黃金價格屢創新高的 2026 年，華為攜手珠寶龍頭周大福，為全新旗艦開放式耳機 FreeClip 2 加粒「金」。這次跨界合作聯名款的售價自然也被網友們熱議是智商稅，還是低調炫富的天花板？

金價高企，這粒黃金到底有多貴？

對於精打細算的香港用家來說，價格永遠是核心。我們將標準版與聯名禮盒進行對比，溢價幅度令人咋舌：

華為 FreeClip 2 耳機中國售價人民幣 1,299 元起。

2026 年 2 月 5 日周大褔國內官網金價：每克人民幣 1,555 元。

「一發暴富禮盒」售價人民幣 3,388 元（溢價 2,089 元）：耳機 + 「發」字足金耳飾 (約 0.68g)。

「鳳笙潮韻禮盒」售價人民幣 4,888 元（溢價 3,589 元）：耳機 + 鳳凰足金耳飾 (約 1.31g)。

華為 FreeClip 2 有什麼賣點？

撇開誇張的溢價，FreeClip 2 單以開放式耳機品項來說亦算高價，以下為這款耳機的主要賣點：

星閃技術 (NearLink) 加持： 搭載華為自研星閃音頻技術，連接穩定性及抗干擾能力遠超傳統藍牙，延遲極低，睇戲打機更流暢。

AI 算力飆升 10 倍： 內建全新 NPU 人工智慧處理器，支援空間音頻 3.0。最實用的是其「智感音量自適應」，能根據環境噪音水平自動調節音量。

極致佩戴感： 延續經典的 C 形橋設計，採用液態矽膠材質，柔軟度提升 25%。單耳僅重 5.1g，夾在耳廓上幾乎無感，且配合黃金耳飾後，視覺上更像是一款高級耳環。

全天候續航： 單次使用 9 小時，配合充電倉可達 38 小時。快充 10 分鐘即可聽歌 3 小時。

在拆解金價和溢價之後，若你以「黃金投資」的角度出發，這款禮盒絕對不划算，直接去周大福買金塊更實際。但如果你追求的是「科技與傳統工藝的碰撞」，且預算充足，這款 FreeClip 2 聯名禮盒絕對可以讓你在今個農曆新年，成為眾人焦點。

