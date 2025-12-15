低調煲愛穩了／中國空姐主動追愛 小心機擄獲潘瑋柏芳心

潘瑋柏老婆宣云主動追愛，保持真誠的態度打動他的心。（翻攝自宣云微博）

金馬影帝阮經天赴韓約會小20歲的千金女友，兩人在戀情曝光後，沒有見光死，也是因女友始終保持低調，讓阮經天安心。要能打動這些在演藝圈有一席之地的男星，不能只有美貌而已，還得經過重重考驗。

最經典的例子就是天王劉德華的愛妻，當時演藝事業正起飛的他，為了衝事業，與朱麗倩選擇低調祕戀長達20多年，朱麗倩長年為他妥協，讓對外絕口不提戀情的劉德華認可，直到2009年才宣布與朱麗倩已登記結婚的消息。

劉德華和老婆地下戀情長達20年，終於不再是祕密。（本刊資料照）

歌手潘瑋柏則和陸籍空服員宣云結婚，婚後始終保持神祕，近日友人透露，當初是女方主動追求，透過友人安排多次小範圍聚會，讓潘瑋柏漸漸熟悉。且宣云在追愛的過程中很真誠也很有分寸，擄獲了潘瑋柏的心。

香港天王郭富城二婚妻子方媛在婚前就被狂批「網紅、格差婚、靠男人上位」，一直被唱衰。但方媛婚後不炒作話題，也很少參加娛樂圈活動，沒刻意打造網紅形象，讓她和郭富城的婚姻形象大翻轉，被讚為「婚姻教科書」。

