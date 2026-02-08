低調變裝逛書展掀維安討論 蕭美琴揭隨扈以「書友」型態全程在旁

依維安規範，副總統出行時至少配置三層護衛，無論上下車或行走期間，隨扈皆全程戒備。（圖／方萬民攝）

2026台北國際書展今（8）日迎來展期最後一天，吸引全台熱愛閱讀的民眾前往參觀。副總統蕭美琴日前也在個人社群平台分享，自己刻意低調「變裝」前往書展逛展，並透露隨扈同樣以「書友」身分融入現場，引發外界關注。

一年一度的台北國際書展自2月3日至2月8日於台北世貿一館登場，今年以「閱讀泰精彩」為主題，邀請泰國擔任主題國。開展首日，總統賴清德親自出席活動致詞揭開序幕，並走訪多個出版社攤位，以實際行動支持台灣出版產業，當天共購入63本書籍。

蕭美琴雖未陪同出席開幕活動，但她透過社群平台Threads分享，自己在行程空檔中低調前往書展，悄悄帶回不少好書。她表示，通常在賴清德已出席的場合，為避免勞師動眾、影響民眾參觀，她便不會重複參加，不過書籍的魅力實在難以抗拒，仍把握時間前往逛展，並提醒書展展期只到2月8日，呼籲大家多多閱讀、支持出版業。

副總統蕭美琴低調變裝前往台北國際書展逛展，期間仍被立委沈伯洋認出（圖／翻攝蕭美琴 Threads）

貼文曝光後，留言區隨即湧入不少關心聲音，有網友直言副總統不宜過於低調現身公開場合，擔心恐有維安風險。對此，蕭美琴也親自於貼文下方回應說明，強調低調出門並不代表鬆懈維安，「我沒有落單過」，隨扈人員全程以一般書友身分融入現場，就在她身邊，請關心她安全的朋友們不用擔心。

