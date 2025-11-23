政治中心／綜合報導

AI深偽影片，又找上綠營政治人物，這次目標是王世堅，影片中他拿著自拍桿，對著鏡頭說，雖然是綠營的人，但他去中國不代表民進黨，從臉到髮型都逼真還原，但卻是說著一口中國口音，影片在網路瘋傳之後，王世堅本人也出面闢謠，表示自己絕對不可能去中國。

AI變造影片：「我是綠營的人，大陸人肯定不歡迎，希望不被揍就行了，我是以個人身分來大陸了，不代表民進黨。」

AI偽造王世堅影片在網路流傳，把王世堅生成到中國去，引發討論，本人得知後，周日親上火線闢謠！

立委（民）王世堅：「我覺得這是很惡劣啦，事實上這是子虛烏有，胡說八道的事情，我王世堅我出身於，政治迫害的家庭，對我而言那是完全不可能，因為中共他們就是這麼惡霸。」

低調赴中？王世堅駁「AI假影片」 澄清「不用抖音也沒去中國」

民進黨立委王世堅遭AI深偽稱赴中國，立即在臉書發聲駁斥假影片。（圖／翻攝自王世堅臉書）

這段假影片是2018年，為兌現蔡英文連任的承諾，去蘭嶼跳海的畫面，卻被有心人士拿來惡搞，王世堅強調自己不可能配合任何統戰操作！





立委（民）王世堅：「當時可能是去跳海吧，它那個是經過再製的，這是很可怕的事情，我們被逼著去跟他交流，也就是說像現在中共動不動，軍機軍艦環繞我們台灣，用恫嚇式的方式，這就是一種刀掐在我們，台灣脖子之上，這一點我會強烈要求，不只是數發部，我會要求國安單位，他們要更積極正視這個問題。」

低調赴中？王世堅駁「AI假影片」 澄清「不用抖音也沒去中國」

王世堅表示自己絕不能接受持台胞證到中國，中國願意開放這點，自己才可能去中國。（圖／民視新聞）

王世堅以行動證明人在台灣，呼籲相關單位硬起來．不過，所到之處宛如當紅明星，不只被粉絲包圍要合照，還應景喊要聽他唱歌。





立委（民）王世堅vs.民眾：「會不會唱哈哈哈，本來應該是從從容容游刃有餘，現在匆匆忙忙連滾帶爬。」

王世堅從從容容在台灣參加活動，不讓中國假影片"奧步"，在網路發酵。

原文出處：低調赴中？王世堅駁「AI假影片」 澄清「不用抖音也沒去中國」

