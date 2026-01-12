低調赴曹西平靈堂 KID、郎祖筠用不打擾方式道別
（中央社記者洪素津台北12日電）資深藝人曹西平去年於家中離世，享壽66歲。他的靈堂重現舞台「狂樂」，藝人林柏昇（KID）、陳凱倫、郎祖筠等人低調弔唁，選擇用不打擾的方式，走進會場向曹西平說說心裡話。
曹西平治喪委員會今天透過新聞稿表示KID、陳凱倫，以及郎祖筠等許多藝人，都曾私下前來向曹西平道別，在現場留下簽名與心意，靜靜說一聲再見，郎祖筠特別在留言紙條上寫下，「朝向光的那一邊，您自由了。想您，您不孤獨。」
曹西平的乾兒子小俊也收到來自多位演藝圈好友的關心與問候，表示年底工作行程緊湊，會再另行安排時間前來致意，或用自己的方式向曹西平道別，治喪委員會表示，「有沒有現身並不是重點，最重要的是那份真誠的心意；每一份關心與祝福，我們都由衷感激」。
除了藝人弔唁，這幾天陸續有許多深愛曹西平的粉絲前來致意，其中不乏專程從海外返台的人士，甚至有人從新加坡、日本飛來台灣，只為親口跟曹西平說一聲謝謝與再見。
靈堂內設置也的一面「粉絲留言牆」，短短幾天內，牆面已貼滿來自各地的手寫卡片，有不捨、有思念，也有滿滿的感謝與祝福；治喪委員會說，「曹西平沒有離開，他只是換了一個地方，被大家繼續記得。」（編輯：陳清芳）1150112
