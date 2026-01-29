低負擔、輕鬆吃！過年零食不是原罪 營養師推薦6款療癒系點心

〔記者侯家瑜／台北報導〕農曆年腳步將近，過年是親朋好友團聚、聊天追劇、打牌吃零食的歡樂時光，不過不少人也有這樣的經驗。零食一口接一口，明明吃得很開心，卻在不知不覺中感到更疲倦、煩躁，甚至更想再吃甜食。振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，這其實與「吃進去的食物種類」大有關係，吃錯零食，不只影響體重，連情緒都會被牽著走。

陳韻婷表示，很多民眾會好奇「吃東西真的會影響心情嗎？」答案是肯定的，而且影響程度往往比想像中更大。過年期間常見的糖果、糕餅、含糖飲料，多半屬於高糖、低蛋白質的食物，容易造成血糖快速上升又急速下降，血糖波動一大，人就容易覺得疲累、心浮氣躁，甚至出現「越吃越空虛」的狀況。

除了血糖起伏外，另一個常被忽略的關鍵是「血清素原料不足」。血清素是一種能讓人感覺放鬆、情緒穩定的重要神經傳導物質，而它的主要原料之一是「色胺酸」，必須透過飲食攝取。若點心幾乎都選擇精製糖類，缺乏色胺酸來源，不僅無法穩定情緒，反而可能讓情緒更低落。

陳韻婷強調，過年不需要對零食過度嚴苛，「與其完全不吃，不如選對種類。」只要掌握「優質蛋白質、色胺酸、抗氧化營養素」三大原則，就能在享受年節氛圍的同時，也替情緒與身體減輕負擔。

營養師推薦6款「過年好心情點心」

1. 堅果＋70%以上黑巧克力

堅果富含鎂與好的脂肪，有助於神經放鬆；70%以上黑巧克力含有豐富抗氧化物，對壓力調節有幫助。這樣的組合少量就有滿足感，比較不容易一口接一口停不下來。

2. 新鮮水果＋無糖優格

無糖優格提供蛋白質與色胺酸，香蕉富含色胺酸與維生素B6，藍莓等莓果類則是良好的抗氧化來源。腸道健康與情緒穩定密切相關，這類點心也能降低下一餐暴食的機率。

3. 毛豆或滷豆干

偏好鹹食的人，可選擇毛豆或豆干等高蛋白點心。蛋白質能穩定血糖，減少忽高忽低造成的情緒起伏，加上需要咀嚼，也能增加飽足感。

4. 烘烤黑豆

黑豆富含植物性蛋白質、花青素、維生素E與膳食纖維，能補足過年大魚大肉中容易缺乏的纖維，有助於維持腸道健康。

5. 低糖豆花

豆製品含有色胺酸與大豆異黃酮，有助於穩定情緒、減少低落感。配料可選燕麥、薏仁、紅豆、綠豆或堅果，糖水建議減半，或改用無糖豆漿作為湯底。

6. 牛奶燉銀耳

白木耳富含多醣體，有助於腸道健康並減少慢性發炎，搭配牛奶可補充色胺酸，溫熱飲用特別有放鬆感，甜度也可自行調整。

陳韻婷提醒，零食餅乾、肉乾、堅果酥等多屬於高鈉、高精製糖、高熱量食品，建議「小份量分食、避免整包獨食」，並多補充白開水或無糖茶，降低身體負擔。她也強調，過年不必追求完美飲食，只要在點心選擇上多一點調整，就能少一點負擔、多一點穩定好心情，讓團聚時光真正成為身心都放鬆的幸福時刻。

