低軌衛星商機 台灣賺什麼？

財經中心／廖珪如報導

低軌衛星發展。（圖／工研院提供）

回顧2024年全球衛星產業營收達2,933億美元，尤以衛星製造與發射帶有雙位數成長，主要商用星系與主權星系將為未來在軌規模續增添動能。工研院產科國際所分析師呂珮如今（30）日談2026產業發展時，以「談低軌寬頻星系：從商用星系到區域主權星系」為題進行專題分享，深入解析全球低軌衛星通訊的發展脈動與策略轉變。她指出，全球低軌衛星熱潮持續升溫，除了Starlink、OneWeb與Kuiper等商用星系積極探索新興商業模式與供應鏈機會外，歐洲與中國亦為降低對海外星系依賴，紛紛發展自有主權星系，以確保國防及公部門在特殊時期的通訊自主。2025年浮上檯面的IRIS2、國網GW及千帆G60等主權星系，已初步形成合作夥伴與產業聚落雛形。

廣告 廣告

呂珮如指出，商用星系中以Starlink領先全球，其佈局持續擴張，計畫再增15,000顆衛星，打造低軌與超低軌混合星網，並推進直連蜂巢（D2C）二代星系，結合手機品牌拓展新應用場景，進一步鞏固技術與市場領先優勢。

在主權星系方面，歐洲IRIS2採中、低軌混合架構，透過公私協力（PPP）建造，並結合OneWeb、SES等商用星系，優先滿足歐洲地區需求，同時佈局未來與地面通訊整合的發展方向；中國GW與G60星系則由央/國企主導、民企協同，採高度國產化策略，並積極拓展海外市場，但仍受限於發射能量的挑戰。

她表示，在國際競合格局下，Starlink的持續成長將為台灣帶來更多地面終端與衛星模組供應鏈機會，尤其在D2C二代星系推進下，台灣可憑藉手機產業鏈優勢深化晶片與終端合作。而面對主權星系多採封閉運作，台灣仍可爭取與歐系業者從產品經銷轉向共創研發，成為台歐合作的新契機。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

盤前／GTC會後 黃仁勳9檔台派朋友高飛

熱門股／AI運用大滲透 台廠供應鏈10檔必收

熱門股／記憶體就是狂 身價水漲船高的他

