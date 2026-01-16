低軌衛星怎麼了？三大法人暴砍「這三檔」衛星概念股5.2萬張 狂捲18.6億元

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台股加權指數今（16）日終場以31408.70點作收，上漲598.12點，漲幅為1.94%，成交金額為8249.59億元。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人今日買超約369.04億元。觀察今日賣超個股前十名，金仁寶旗下電子大廠金寶（2312）深耕低軌衛星與AI伺服器代工領域多年，近期因低軌衛星與太空AI資料中心題材發酵，加上身為太空衛星龍頭SpaceX供應鏈，本周前4個交易日連拉4根漲停，並在今日小漲0.4元，不過遭三大法人大舉出清2.3萬張，抱走8.09億元。

低軌衛星題材：金寶、燿華與兆赫遭到三大法人反手倒貨5.2萬張。（示意圖／pexels）

PCB板大廠燿華（2367）旗下產品分別打入受低軌衛星與AI供應鏈，使得近期整體股價呈現上揚趨勢，不過股價今日卻由紅翻黑，慘遭三大法人倒貨1.8萬張，提款6.74億元。另衛星與數位傳輸設備大廠兆赫（2485）近年轉型，跨足有線電視寬頻骨幹網路市場，旗下產品1.8GHz裝置成功打入美國有線電視多系統營運商（MSO），並已開始量產，再加上低軌衛星題材持續發酵而顯現利多，然而三大法人卻出手狠砍上萬張，捲走3.78億元。

根據證交所資料顯示，今日三大法人賣超個股前十名分別為：第一名、華新（1605），賣超6萬8916張；第二名、金寶（2312），賣超2萬3550張；第三名、燿華（2367），賣超1萬8202張；第四名、長榮（2603），賣超1萬2879張；第五名、陽明（2609），賣超1萬1020張；

接續，第六名、兆赫（2485），賣超1萬349張；第七名、神達（3706），賣超8941張；第八名、康舒（6282），賣超8908張；第九名、統一（1216），賣超8863張；第十名、長興（1717），賣超8775張。

