低軌衛星相關營收占比增 昇達科去年每股賺7.83元

（中央社記者潘智義台北22日電）昇達科今天舉行法說會，董事長陳淑敏表示，在手訂單達新台幣18億元，去年第4季營收季增72%，今年營收有機會再大幅成長；為滿足客戶未來3年訂單需求，已在越南廠旁租地建新產線，仍盼再收購廠房，因應未來需求。

昇達科今天公布114年財報，第4季營運擺脫第3季低點，單季營收達新台幣8.34億元，季增72%，創歷史新高，並連續兩個月刷新單月營收紀錄；本業營業淨利季增幅更達174%，進入營收與獲利同步放大的成長階段。去年合併營收新台幣24.52億元、毛利率51.1%、營業費用率27.7%、低軌衛星相關產品營收占59%，每股稅後盈餘7.83元。

昇達科說明，毛利率自114年第1季的51%，穩健提升至第4季的59%。長期於毫米波通訊等核心技術持續投入研發資源，以及成功通過國際衛星營運商供應體系認證，均是奠定長期競爭優勢的關鍵。展望今年，低軌衛星市場對昇達科產品的強勁需求可望繼續擴增。

回顧去年，昇達科指出，來自低軌衛星相關產品營收占比由113年的43%攀升至114年的59%，於去年第4季占比更達70%，顯示市場對低軌衛星毫米波通訊的需求正急速擴大。

此外，昇達科表示，持續接獲各類量產訂單使能見度大幅提高，進一步鞏固公司在低軌衛星產業中的領先地位，並擴大其在手機直連衛星、太空資料中心等精密航太毫米波產品市場的競爭力。

昇達科今天股價收在986元，漲44元，漲幅4.67%，距千金股僅一步之遙，昇達科董事長陳淑敏意有所指的說，昇達科今年27歲了，當千金小姐還不錯。

昇達科總經理吳東義表示，低軌衛星訂單能見度高，在手未交訂單已超過18億元，並持續增加中。目前也同步與客戶合作下一代衛星開發規劃。（編輯：黃國倫）1150122