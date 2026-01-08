低軌衛星通訊器立大功！新加坡男獨攀品田山受困 靠inReach獲救

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

新竹縣消防局6日晚間接獲台中市消防局通報，指品田山斷崖一帶發生登山受困事故。29歲新加坡籍林姓男子獨自攀登途中，因裝備掉落、無法自行脫困，使用隨身的低軌衛星通訊器inReach發送求救訊號，並提供座標位置，順利獲救。

29歲新加坡籍林姓男子獨自攀登途中，因裝備掉落、無法自行脫困，使用隨身的低軌衛星通訊器inReach發送求救訊號。（圖／新竹縣消防局提供）

消防人員指出，當天獲報後，出動5車10人前往救援，並於7日中午12時35分找到林男。搜救隊發現他四肢擦傷、體力虛弱但意識清楚，隨即架設繩索將他後撤至新達山屋休息。並於今（8）日上午8時30分，由空勤直升機將林男吊掛至竹東河濱公園，再由救護車送往新竹北榮醫院治療。

消防局表示，林男攜帶的inReach衛星通訊器在無手機訊號的高山環境中發揮關鍵作用，「一鍵求救」使搜救能迅速定位。消防局提醒登山者，應避免單人行動；若選擇獨攀，務必安排「留守人」、遵守原訂路線與時間，並攜帶衛星通訊設備，以降低風險並提升救援成功率。

新竹縣消防局搜救隊順利救出受困的新加坡籍登山客。（圖／新竹縣消防局提供）

