低軌衛星鏈 商機噴發

根據近期包括美股與台股的財報法說，電子產業的需求雖仍以AI為主軸拉動，但在AI伺服器面臨熱與電力的瓶頸之際，另一股由太空延伸至地面的「軌道經濟」正蓄勢待發。隨低軌衛星（LEO）從基礎建設期邁入大規模商用階段，加上手機直連技術普及與「太空AI資料中心」概念興起，整體產業已迎來價量齊揚的獲利轉折點。

特別是，衛星通訊正從偏鄉補償轉向主流應用，2026年手機直連衛星商用化進程加快，讓標準智慧手機無需外加天線即可實現全球無縫連接。此外，為解決地面能源瓶頸及AI運算對電力的龐大需求，業者嘗試在軌道上運行高效能GPU，預期將帶動對輻射防護、極端散熱及高頻寬星際鏈路（ISL）的強勁需求，因此太空資料中心或也將成為推升產業規模的新動能。

在目前的技術演進，未來低軌衛星的發射成本可望持續驟降，以龍頭SpaceX為例，預計2026年實現完全回收的Starship，有望將發射成本從每公斤2,000美元壓低至100~200美元，運載能力大幅提升至100公噸以上，這意味著單次發射即可攜帶約60顆新一代V3衛星，顯著提升建網效率並降低營運門檻。

除龍頭SpaceX外，亞馬遜（Amazon）的「Amazon Leo（原 Project Kuiper）」計畫也進入衝刺階段。根據監管要求，其需在2026年7月前完成半數衛星部署，預估SpaceX在2026年全年新增發射的衛星數量可望突破3,000顆，將超越過去兩年的發射規模。

至於亞馬遜則是必須在2026年7月30日前完成半數（約1,61顆），以滿足FCC的監管要求，在兩大龍頭發射量疊加下將替全球低軌衛星供應鏈注入強勁的訂單動能。

根據機構預估，隨著Amazon Kuiper於2026年投入商轉，加上既有Starlink持續，低軌衛星市場規模將從2024年的150億美元，快速成長至2035年的1,080億美元，年複合成長率上看30%。

綜合上述，低軌衛星從基建轉向應用，每顆衛星帶來的通訊酬載價值與地面設備需求同步上揚，對於國內包括昇達科（3491）、華通（2313）、啟碁（6285）等公司，預料在這波升級趨勢中將深度受惠。

其中昇達科衛星業務營收占比在2025年已達約70%，法人預估2026年將提升至80%，目前公司在手訂單約18億元，能見度已來到今年中，同時隨著通訊頻段往Q、V等高頻段發展，其具備高門檻的毫米波射頻元件與ISL產品將帶動2026年營收成長維持強勁。

此外，華通則是穩坐全球低軌衛星PCB七成以上市占，其高階HDI衛星板技術目前仍領先全球，隨泰國新廠產能於2026年全面到位，華通同時手握SpaceX與Amazon兩大客戶，天上板市占率更高達九成，也將是產業趨勢下的主要受惠者。

至於啟碁則是SpaceX地面站的主要組裝廠，目前年營收貢獻約150~200億元。值得留意的是，由於SpaceX預計在今年年中IPO掛牌，目前估值約1億美元，然目前用戶收入營收約150億美元，因此為了支撐如此高的評價，可以預期接下來SpaceX除持續加大衛星發射數量外，也將同步衝刺用戶數以提升收入來源，對於地面站的需求將大幅同步增加，也讓啟碁在SpaceX IPO題材下成為台廠首選，且低軌業務的訂單可望同時產生實質受惠。

（作者是第一金投顧董事長）

