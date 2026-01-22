低軌衛星題材急轉彎！金寶自爆業務暫停 股價早盤直奔跌停

（財經中心／綜合報導）因低軌衛星題材帶動股價短線飆漲、日前遭列為處置股的金寶（2312），今（22）日股價卻急轉直下，早盤一度觸及30.4元跌停價，盤中成交量迅速放大，1小時內爆出逾4萬張，成為盤面焦點。市場認為，主要衝擊來自公司高層日前公開表示低軌衛星相關業務「暫停中」，導致題材迅速降溫。

圖／金寶。（翻攝 Google Maps）

金寶近期因被市場歸類為低軌衛星概念股，股價自年初約22元一路走高，19日盤中一度衝上36.95元，改寫近26年新高。不過，因短線漲幅過大、交易異常，自20日起遭列為處置股至2月2日，採每5分鐘撮合一次的交易方式，成交量與波動已出現降溫跡象

轉折出現在昨（21）日晚間。金寶總經理陳威昌在公司旺年會中談及營運展望時指出，今年主要營收仍以手持式裝置、儲存設備與印表機為主，產品結構與去年相近。針對市場高度關注的低軌衛星業務，他說明，公司過去曾在泰國與墨西哥承接相關代工，但目前已進入暫停狀態，主因是客戶需求減少，並非短期營運主軸。

相關說法經媒體披露後，引發市場重新評估低軌衛星題材對金寶基本面的實質貢獻。今日早盤賣壓湧現，股價直接摜至跌停，雖盤中一度出現承接力道使跌停打開，但股價仍在低檔區間震盪，顯示投資人態度明顯轉趨保守。