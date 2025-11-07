低速老化成新顯學 南韓科技打造未來健康生活

全球抗老科技市場快速擴張，預估2025年規模將突破78兆台幣。南韓掀起「低速老化」熱潮，業者推出小巧、方便、精準的「抗老科技」產品，協助民眾偵測健康狀況。而運動風氣也同步升高，南韓的跑步人口突破千萬，健康抗老成為全民行動。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

南韓掀起「低速老化」熱潮，核心鎖定血糖調節飲食與壓力管理。業者捕捉商機，推出用眼睛確認健康指數的最新科技產品，瞬間引爆關注。

YonhapnewsTV記者實測，吃完午飯兩小時後，不需扎針，小型感應器輕鬆讀取血糖值，顯示飯後指數飆至146mg/dL。血糖過高正是衰老風險元兇，如今隨時監測零痛感。

科技公司代表朴善基說明，葡萄糖對光的波長或強度有不同吸收、反射、透射量，因此無需抽血也能精準測量。這些抗老科技產品講求小巧、方便、精準，三者兼顧難度高。廠商突破瓶頸，將指甲大小感應器嵌入穿戴裝置，戴上手腕偵測體內抗氧化色素，驗證蔬果攝取是否充足。

三星電子健康HW集團開發人員朴珍榮表示，他們挑選小型且高準確度的最佳LED與PD設計因子，預期不僅限手錶，家電產品也有擴張潛力。統計預測，全球抗老科技市場規模2025年將超3700兆韓元，「健康變老」趨勢驅動新科技與生活轉變。

三星首爾醫院健康醫學本部教授崔允浩指出，一輩子飲食習慣至關重要，多吃蔬果是預防退化性疾病、長期維持健康的最佳途徑。抗老不止均衡飲食，運動同樣關鍵。跑步風潮近幾年南韓興起，跑者人口逼近千萬。首爾運動品牌賣場順勢推出運動服租賃服務。

YonhapnewsTV記者親訪，穿著上班服抵達，迅速換裝準備市中心跑步。租賃服務靠口碑傳播，平日假日跑者湧入。

南韓民眾分享，跑步後身體輕盈，手腳發麻與血液循環改善。自購鞋子不適，在店試穿感覺棒。有人從光州來首爾，旅行中順道參觀用品。跑步風氣盛行，消費者投資用品意願升高，服飾品牌力推運動產品。

服飾品牌公關人員李燦浩觀察，從業餘到菁英跑者客群多元，上班族下班後頻繁光顧。百貨公司設跑步用品專區，南韓運動鞋市場規模近4兆韓元，跑鞋部分逾1兆韓元。時尚、美容、食品產業爭相分羹，全國馬拉松賽事增多。分析認為，跑步成本低、一人即可，風潮短時間持續。

