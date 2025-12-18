低頭族快看！專家揭手機出現「5大警訊」該換了

儘管現代智慧型手機的耐用度已大幅提升，但過度延長使用年限可能帶來隱性成本，外媒報導若手機出現「5種情況」就別再硬撐，還是盡早換新機比較好。

若手機出現「5種情況」就別再硬撐。（示意圖／取自pexels）

據《BGR》報導，當手機開始出現運作遲緩的狀況時，調整設定或許能暫時改善，但若效能問題持續發生，很可能代表硬體已無法負荷現代軟體需求。常見症狀包括應用程式開啟緩慢、輸入文字或瀏覽內容時出現明顯延遲、相機拍照時當機，甚至在切換不同應用程式時出現顯著卡頓。

報導提到，電池續航力衰退是智慧型手機無法避免的宿命，這些電池的設計壽命約為300至1000次充電循環，使用數年後，電池健康度必然下降，使用者會發現電量消耗速度異常快速，甚至在顯示還有5%或10%電量時就突然關機。電池故障是最明顯的換機訊號之一，因為一支無法維持電力的手機幾乎毫無用處，可能在導航途中、視訊通話期間，或準備拍攝重要時刻時突然斷電。

廣告 廣告

報導指出，當手機容量接近上限時，系統會不斷跳出「儲存空間已滿」的警告訊息，導致無法拍攝照片和影片、無法下載新的應用程式，甚至連既有應用程式都無法更新。雖然定期清理媒體檔案和應用程式能暫時解決問題，但對於經常拍照或在手機上儲存音樂的使用者來說，這種循環式的管理過程相當耗時。舊款手機的基本儲存容量通常只有32GB或64GB，相較之下，Google Pixel 10和Apple iPhone 17等現代旗艦機種的標準容量已達128GB和256GB。

手機使用到一定程度就會出現各種問題。（示意圖／取自pexels）

報導提到，螢幕破裂不僅影響視覺體驗，更會干擾實際操作。裂痕會降低觸控螢幕的反應靈敏度，甚至在顯示器上形成無法觸控的死角。更嚴重的是，小裂縫可能迅速擴大，大面積的破損則可能讓水分滲入手機內部，導致裝置完全報廢。雖然更換螢幕是一種選擇，但維修費用從50美元起跳，旗艦機種的螢幕維修費甚至可能超過500美元。

報導寫道，當手機達到一定年限後，製造商將不再提供作業系統升級、安全性更新或錯誤修正，這對於防範網路威脅和維持功能更新至關重要，缺乏官方支援也意味著應用程式最終將無法在舊手機上運行，例如YouTube近期已停止支援部分較舊的iPhone機型。iPhone使用者通常能獲得至少五年的iOS更新，Google則為旗下手機提供七年支援，但平價手機有時僅獲得兩到三年的更新。

延伸閱讀

鼓勵男性育兒 育嬰留停津貼擬增為7個月

才剛吃完薑母鴨！壯年男突「腦出血」 不到2天就往生

卓榮泰拒副署創憲政首例 王金平：這是行政院長義務