低頭族日常肩頸痠痛 王浩洸醫師曝神經壓迫警訊：關鍵在於「最適合你的治療」

現代人長時間低頭滑手機、盯電腦螢幕，肩頸痠痛幾乎成為文明病。義大醫院神經外科科長王浩洸醫師指出，這些姿勢讓頸椎長期受力不均，長期可能造成椎間盤退化或突出，導致神經受壓迫，出現「神經根型」或「脊髓型」症狀。若輕忽不理，恐導致慢性疼痛、手腳麻木甚至永久神經損傷。

兩大症狀警訊：從痠痛到麻木都是神經壓迫信號

王浩洸醫師說明，「神經根型症狀」是椎間盤或骨刺壓迫到單側神經根造成，常見於低頭族或長時間辦公族。患者會感到單側肩頸、手臂麻木或刺痛，疼痛有時沿著手臂一路放射至手指，甚至出現肌力下降。

若壓迫部位更靠近脊髓，則屬「脊髓型症狀」。除了肩頸痛外，患者可能同時出現手腳麻木、走路不穩、扣扣子困難等精細動作障礙。王醫師提醒：「手腳同時麻或步態不穩，就是脊髓壓迫的警訊，建議應立即就醫檢查，避免神經永久損害。」

頸椎間盤問題不容輕忽 重點不在「最新」而在「最適合」

王浩洸醫師強調，頸椎間盤問題不容輕忽，不是每個人都需要手術，也不是每個人都適合同一種手術。從症狀分辨、影像診斷到保守治療與手術選擇，每一階段都需專業評估與個別化判斷。

「重點不是選擇最新的方式，而是選擇最適合你的方案。」王浩洸醫師指出，有些患者藉由藥物與物理治療即可改善，若為脊髓壓迫或長期無效者，則可考慮微創減壓或椎間盤置換等手術。治療後仍須搭配姿勢矯正與復健，才能避免復發。

四大治療方向：由淺入深、循序漸進

1. 藥物治療

初期可使用消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑或維生素B群來減緩疼痛與發炎反應。若急性期疼痛劇烈，可由醫生開立口服或注射類固醇，王浩洸醫師表示藥物僅作為緩解之用，仍須找出根本原因。

2. 物理治療

透過頸椎牽引、熱敷、電療或深層肌肉放鬆，可改善血流與減輕神經受壓。規律訓練頸部穩定肌群，能有效防止症狀惡化。但王醫師提醒，動作必須在專業治療師指導下執行，避免過度拉扯造成二次傷害。

3. 姿勢與生活調整

預防復發的關鍵在於「習慣」。建議坐姿工作一段時間後都需要做基礎伸展，螢幕應與眼睛等高，手機不宜低頭滑太久。睡眠時選擇支撐度適中的枕頭，維持頸椎自然曲線。

4. 注射治療

若神經發炎明顯，可在影像導引下施行神經根阻斷或椎間關節注射，直接將藥物注入病灶以降低發炎與疼痛。王浩洸醫師指出，此為輔助療法，仍須與物理治療並行，才能獲得長期穩定效果。

若肩頸痠痛持續兩週以上未改善，或伴隨手腳麻木、無力、平衡不穩等現象，王浩洸醫師建議，若發生此情形應儘速接受X光或核磁共振（MRI）檢查，以確認是否神經受壓。

王浩洸醫師也強調：「許多患者誤以為只是肌肉僵硬，其實是頸椎在求救。」早期發現、正確診斷並採取個別化治療，能讓神經恢復良好功能。王醫師最後提醒，低頭族肩頸痠痛看似小毛病，實則是現代人神經壓迫最常見的警訊之一。無論是採取藥物、復健、注射或手術哪種方式或複合式療程，關鍵不在治療方式多新，而在醫師是否為你找到最適合的解方。只有在專業醫療指導下，患者搭配調整姿勢、維持活動與健康生活習慣，頸椎健康才能真正回到平衡狀態，遠離慢性疼痛的日常。



圖/具神經外科專科，擅長腦血管疾病、腦腫瘤、顱底腫瘤、頭部外傷、脊椎損傷和微創脊椎手術的義大醫院神經外科部科長王浩洸醫師。(王浩洸醫師提供)



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為低頭族日常肩頸痠痛 王浩洸醫師曝神經壓迫警訊：關鍵在於「最適合你的治療」