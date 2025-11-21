低頭族注意！特定姿勢後「手麻」 恐是頸椎退化與神經受壓前兆 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

特定姿勢後的「手麻」，可能是頸椎退化與神經受壓的前兆！上班工作還是下班休息，現代人長時間離不開3C產品，幾乎無時無刻不在低頭，花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師陳顥文提醒，長期固定低頭姿勢之後，容易感到肩頸痠痛，實際上這就是身體發出的警訊，尤其手麻與上肢無力多見於神經根受壓；走路不穩、扣扣子困難等則可能是頸髓受壓，應及早就醫評估。

陳顥文指出，長時間低頭與頸肩痠痛、頭前傾姿勢及部分頸椎的退化性變化很有關聯；對原本椎管較狹窄或已有退化改變的人，更可能誘發神經壓迫症狀，形成俗稱「烏龜頸」或「犀牛背」的外觀變化，屬於「頭前傾姿勢」與「上位交叉症候群」的表現。

廣告 廣告

特別要注意的是，醫師警告，少數嚴重頸髓受壓患者可能出現手部精細動作變差、步態不穩等神經症狀；若合併明顯大小便功能改變，屬緊急就醫警訊。

為預防頸椎問題惡化，陳顥文建議，民眾可利用兩個簡單且安全的自我訓練，不論在家、辦公室或搭車都能做：

第一招是「夾肩胛」：

夾肩胛不是聳肩，要想像背後兩塊肩胛骨往中間靠攏，肩膀後縮夾緊，胸口自然打開，脖子也會變得挺直，可搭配呼吸吐納。每次維持5–10秒，重複10次。

第二招是「下巴內收」：

在肩膀後縮的基礎上，保持目視前方，將下巴輕輕往喉結方向收，想像「後腦勺往後長高」，不要抬頭或仰頭。每次維持5–10秒，重複10次。若要增加活動度，可在中立位下做緩慢左右轉、前後點頭與側彎，各10次；避免在過度仰頭時左右擺動，以免增加小面關節或椎間孔壓力。

陳顥文強調，上述動作看似簡單，卻是維持頸椎穩定、預防惡化的關鍵。同時，低頭族應養成每30分鐘起身活動一次的習慣，即使只是轉轉頭、伸伸手臂，也能讓頸椎「喘口氣」。生活細節也很重要，使用電腦時，螢幕高度應與眼睛同高、鍵盤滑鼠置於手肘約90度的位置，避免頭部前傾；睡眠時枕頭高度以能支撐頸部、維持自然曲線為原則——仰睡時讓下巴與鼻尖大致呈水平，側睡時以肩寬補足高度，使頭頸維持中立、不向一側傾倒。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

220萬人注意了！ 衛福部開放「終身一次免費篩檢」來了

鐵了心消滅600「直美」醫師！ 石崇良重批：別以為剛畢業就能獨立

【文章轉載請註明出處】