低頭族注意 花蓮慈院中西醫教你遠離頸椎痠痛退化

花蓮慈院骨科醫師陳顥文(左)、中醫部傷科主任沈炫樞(右)，以中西醫雙重視角帶領民眾認識頸椎退化成因與自我保養技巧。

「頭只要前彎 20 至 30 度，頸椎承受的重量就像一顆保齡球壓在脖子上。」花蓮慈濟醫院與花蓮縣衛生局於 11 月 23 日上午舉辦「慈醫 365．健康又幸福」系列講座「低頭族不可不知的頸椎退化」，由骨科醫師陳顥文、中醫部傷科主任沈炫樞，以中西醫雙重視角帶領民眾認識頸椎退化成因與自我保養技巧，現場吸引近百位民眾踴躍參與。

陳顥文醫師指出，現代人使用 3C 的時間大幅增加，不論工作、通勤或休息，手機幾乎不離手，長期維持頭前傾姿勢，使頸椎負荷倍增，這時頸椎承受重量就如同一顆保齡球。再加上脖子裡充滿精密的神經、韌帶與椎間盤，長期壓迫將加速退化、骨刺增生，甚至造成神經受壓。

頸椎退化或神經受壓的初期，常見症狀包括肩頸僵硬、頸部肌肉痙攣、手臂與手指麻木無力，或走路不穩、平衡感下降等。陳醫師說，在日常門診中，最常看到三大族群飽受頸椎問題困擾：一是久坐使用電腦的行政與科技人員；二是長時間維持相同姿勢的駕駛族（如計程車、客運司機）；三是需經常低頭的髮型師、服務業者等。這些族群的共同特徵，就是姿勢長時間固定不動、肩頸長期緊繃、手部操作頻繁，使頸椎負擔大幅增加。

「透過正確姿勢、肌力訓練與簡單伸展，就能大幅降低未來頸椎退化與手麻等問題。」陳醫師也在現場示範多種簡單運動。

1. 口訣「萬佛朝宗」Y to W 運動：將雙手向上伸直成 Y 型，注意不聳肩、肩胛骨夾緊，接著慢慢彎曲手肘，往下收至 W 型，維持 10 秒，重複 10 次，也可以搭配彈力帶輔助訓練。

2. 隨時可做的「飛鳥超人」：將頸部、雙手與腰部向後延伸，胸口打開朝前延伸，可舒緩長期低頭造成的筋膜疲勞。

陳顥文醫師提醒，若是疼痛超過一週未趨緩、服用止痛藥效果不佳、麻木感持續超過一天，或在半年內出現三次以上嚴重「落枕」，都可能是頸椎嚴重受壓的警訊，建議及早就醫檢查，避免病情惡化。

●中醫：通則不痛 穴道、草藥、經絡手法改善肩頸緊繃

除了骨科專業解析外，中醫部傷科主任沈炫樞則從中醫觀點強調，現代低頭族常見的肩頸痠痛與手麻，多與「氣血不通」造成的痹症相關。沈炫樞表示，頸椎周邊肌肉長期緊縮，讓局部循環下降，因此透過經絡疏通與穴道刺激能有效改善症狀。

沈主任於講座中示範簡單易學的保養穴位，合谷穴、手三里穴：能改善上肢痠痛、放鬆肩臂肌群；後谿穴：位於手掌外側，可提升頸部活動度，改善僵硬感；束骨穴：透過膀胱經的經絡連動，緩解背部與下肢緊繃。同時，沈醫師也介紹中醫治療常用的「謬刺」、「巨刺」以及「遠道刺」，透過遠端穴位調整頸部張力，有助緩解慢性僵硬疼痛。

在中藥調理方面，他分享兩組常見處方，葛根、芍藥、甘草：改善肌肉緊繃、放鬆肩頸；威靈仙、伸筋草、鹿銜草、雞血藤：用於退化、氣血虛弱造成的痠痛，具有活血與補肝腎作用，適合年長族群或長期肩頸僵硬者。因每人體質不同，在調理身體的時候，建議尋求合格中醫師的專業協助。

臨床上，不少病人因頸椎問題出現肩痛、手麻、上肢放射痛，必要時將進行 X 光檢查或轉介骨科。沈炫樞表示，多數病患在3個月內透過中醫治療及復健合作能大幅改善，讓許多原本考慮手術的患者，因症狀改善而免於開刀。

針對民眾常見的「落枕」，沈主任表示，多與睡姿不佳、肌肉疲勞、脊椎短暫排列異常有關，長時間熱敷至少 30 分鐘，再慢慢活動頸部，效果往往比吃藥更好。

這次講座透過中西醫的雙向整合，使民眾更全面認識頸椎退化與自我照護的重要性。現場也提供彈力帶鼓勵民眾把保養方法帶回家，落實在日常生活中。「慈醫365．健康又幸福」系列講座每季舉辦一場，由花蓮慈濟醫院不同專科醫師分享健康主題，並於花蓮慈院 YouTube 官方頻道同步推出衛教影片，讓更多民眾能輕鬆獲得健康知識。

撰文／江家瑜；攝影／廖文聰