低頭族看過來 頸椎退化自我照護

低頭滑手機幾乎成了現代人的日常，但醫師警告，長時間維持低頭姿勢，會對頸椎造成嚴重負擔，花蓮慈濟醫院攜手花蓮衛生局，舉辦「低頭族不可不知的頸椎退化」講座，透過中西醫，帶領民眾更認識頸椎退化與自我照護的重要。

現代人使用3C頻繁，成了低頭族，長期的頭部前傾，導致頸椎負荷增加，花蓮慈院骨科陳醫師，示範簡單伸展動作。「一二三 飛鳥超人。」

花蓮慈院骨科醫師 陳顥文：「我們把胸口往前頂，我們兩隻手往後，然後 頭往上仰，下巴縮起來，往上仰。」

花蓮慈院骨科醫師 陳顥文：「只要這個脖子長久壓下來，很多精密的結構，它就很容易退化，骨刺或增生，導致很多後續的這種神經性的壓迫，那進而導致我們這些手麻 腳麻，甚至走路不順 大小便失禁的情形。」

從西醫角度，說明姿勢不良可能對生活造成影響，中醫也有一套照護方法，透過經絡疏通與穴道刺激，提供緩解。花蓮慈院中醫部傷科主任 沈炫樞：「揉那個椅子的靠背，用這個去給它揉，這樣揉 會不會痠，(會) 應該會啦。」

簡單易學的保養穴位，針對民眾常見的「落枕」，沈醫師提供一個比吃止痛藥有效的方式。花蓮慈院中醫部傷科主任 沈炫樞：「落枕通常還是以肌肉的緊繃為主，請病人就是最起碼，要熱敷30分鐘以上，頸部的不舒服，或是腰部的不舒服，熱敷 長時間的熱敷，都會比止痛藥的效果來得好很多。」

花蓮慈院中醫部傷科主任 沈炫樞：「下巴是平平的，然後往後縮 往後縮。」

講座透過中西醫雙向整合，帶領民眾認識頸椎退化成因與自我保養技巧，避免長期當低頭族，演變成身體慢性傷害。

