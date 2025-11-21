「低頭族行為」正在摧毀你的友情嗎？試試這個解決方法

[Getty Images]

我們都知道手機對人際關係並不友好，但這並未阻止我們每天拿起手機數十次。

這就是所謂的「低頭族行為」（phubbing），它滲入日常生活——在不經意間，因手機而冷落身邊的人。

這種行為可能讓伴侶感到被冷落，而父母使用手機更會影響孩子，從削弱與年幼子女的親密連結，到降低年長孩子的自尊心。

根據一位心理學家的建議，與其責備自己缺乏自制力，不如專注於有意識地選擇何時拿起手機，這樣更有效。

英國倫敦大學學院副教授凱特琳·雷格爾（Kaitlyn Regehr）提出一個簡單方法，幫助人們在與他人相處時避免無意識地拿起手機。

每次拿起手機時，先告訴對方你為何要用手機，完成後放下手機並重新投入互動。

這聽起來或許過於簡單，但雷格爾在BBC節目《Woman's Hour》中表示，這個小小的改變能幫助我們打破習慣，因為我們常在不經意間查看訊息、滑通知，或「只是快速查一下」。

關鍵在於保持透明。

如果有訊息需要回覆，應告訴身邊的人：「我需要回這個訊息，之後會再專心陪你。」

透過「告知對方」——例如「我要查火車時間」或「我在回媽媽訊息」——可以打斷「自動化」使用手機的習慣，同時讓對方知道自己仍被重視。

「這能避免對方感到被忽視。」雷格爾說。

「也讓你更有責任感，因為這樣就不太容易沉迷其他應用程式或無休止的滑動。」

她補充，這個方法也有助於改善人際關係。

英國南安普頓大學（University of Southampton）心理學副教授克萊爾·哈特（Claire Hart）領導一項研究，訪談了196名受試者，探討他們的人際關係與手機使用情況。結果顯示，感覺自己被「低頭族行為」忽視的程度越高，關係往往越差。

「並非所有人反應相同。」哈特指出，

「這取決於個性，但一旦有人覺得被忽視，就可能引發報復。」

「他們也拿起自己的手機，這時就形成危險的惡性循環，雙方都覺得自己被拒絕，或不如螢幕上的內容重要。」

每次低頭族出現時，對方都會失去連結；一旦你離開共處的時刻去看螢幕，就需要一段時間才能回到之前的狀態。