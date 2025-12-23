低頭族頸椎前傾 AI糾察隊矯正姿勢
現代人頻繁使用3C產品，普遍面臨肌肉和骨骼的慢性痠痛，很多人就算接受常規的復健和治療，疼痛仍是反覆發作，因為一再被日常的不良姿勢所誘發。這些不良姿勢在以往，醫師較難有量化的數據。台中慈濟醫院推出「AI姿勢評估系統」，病患只需要站在螢幕前，人工智慧系統即時呈現骨骼結構分析和數據報告，精準發現頸椎前傾、高低肩和骨盆歪斜這些問題，帶動復健的創新治療。
長期看手機的低頭族，不起眼的不良姿勢，其實是慢性發炎和結構退化的主因。
台中慈濟醫院復健醫學部醫師 陳佳菁：「 如果我們低頭(看手機)的幅度，已經達到了60度的角度，就相當於，有一個可能國小二年級，20幾公斤的小朋友，坐在我們的頸部上面。」
為了解決傳統目測評估、難以量化的空窗地帶，台中慈濟醫院陳佳菁醫師，開發出這套「AI姿勢評估系統」。
台中慈濟醫院復健醫學部醫師 陳佳菁：「你就自然地直視前方就好，(頸椎前傾)這樣的一個角度，其實已經算是滿顯著的前傾。」
民眾不自覺的彎腰駝背，在這台儀器下，無所遁形。
台中慈濟醫院復健醫學部主任 蔡森蔚：「它(AI姿勢評估)可以把角度抓出來，之前我們是要直接去，用手去量(測)什麼的，或是儀器一個一個量，現在其實你在螢幕前面，只要一動，它角度就出來了，這個是滿快的。」
這套系統，即時捕捉人體33個解剖關鍵點，將頸椎前傾、高低肩或骨盆歪斜，肉眼難以精確辨識的體態問題，轉化為誤差只有0.11度的數位化數據，協助醫療團隊，量身打造姿勢矯正處方。
台中慈濟醫院復健醫學部醫師 陳佳菁：「只要站在我們的電腦鏡頭前面，一個非常簡易的篩檢方式，他有沒有一些姿勢上的問題，去安排進一步的(檢查) 像是X光，或是其他的影像學檢查，來輔助我們相對正確的診斷。」
復健，並非只是被動地接受治療，而是善用科技，幫助病患更了解自己的身體，並且從日常生活，來矯正不當的姿勢習慣。
