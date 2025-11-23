低頭族頸椎退化與神經受壓 骨科醫師2招穩定頸椎

〔記者王錦義／花蓮報導〕現代人不論是上班工作還是下班休息時間都離不開3C產品，長時間低頭的姿勢已成為許多人生活日常。花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師陳顥文提醒，長時間低頭與頸肩痠痛、頭前傾姿勢及部分頸椎的退化性變化很有關聯，陳顥文醫師教民眾兩個簡單且安全的自我訓練，建議低頭族應養成每30分鐘起身活動一次的習慣，即使只是轉轉頭、伸伸手臂，也能讓頸椎「喘口氣」。

「特定姿勢後的『手麻』，可能是頸椎退化與神經受壓的前兆！」長期固定低頭姿勢後，容易感到肩頸痠痛，實際上這就是身體發出的警訊。陳顥文醫師說，頸椎退化與神經壓迫的初期，常會出現脖子僵硬、肩膀痠痛、手麻或手臂無力等症狀；其中，手麻與上肢無力多見於神經根受壓，而走路不穩、扣扣子困難等則可能是頸髓受壓(頸髓病變)的警訊，應及早就醫評估。若放任狀況惡化，可能進一步出現精細動作變差或步態不穩等問題。

廣告 廣告

為預防頸椎問題惡化，陳顥文醫師建議2個動作可以維持頸椎穩定、預防惡化的動作，第一招是「夾肩胛」。夾肩胛不是聳肩，要想像背後兩塊肩胛骨往中間靠攏，肩膀後縮夾緊，胸口自然打開，脖子也會變得挺直，可搭配呼吸吐納。每次維持5–10秒，重複10次。

第二招是「下巴內收」。在肩膀後縮的基礎上，保持目視前方，將下巴輕輕往喉結方向收，想像「後腦勺往後長高」，不要抬頭或仰頭。每次維持5–10秒，重複10次。若要增加活動度，可在「中立位」下做緩慢左右轉、前後點頭與側彎，各10次；避免在過度仰頭時左右擺動，以免增加小面關節或椎間孔壓力。

陳顥文醫師建議，使用電腦時，螢幕高度應與眼睛同高、鍵盤滑鼠置於手肘約90度的位置，避免頭部前傾；睡眠時枕頭高度以能支撐頸部、維持自然曲線為原則，仰睡時讓下巴與鼻尖大致呈水平，側睡時以肩寬補足高度，使頭頸維持中立、不向一側傾倒。

若曾接受頸部手術、罹患嚴重骨質疏鬆、容易暈眩(疑似椎動脈不穩)、近期有急性外傷或出現進行性神經症狀(如走路越來越不穩、手部精細動作變差、大小便功能改變)，請先諮詢醫師或物理治療師，再進行上述運動與訓練。陳顥文醫師強調，一旦出現手麻、行走不穩、長期肩頸僵硬或抬頭困難等情形，請及早就醫，尋求專業醫療協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

健康網》染髮別掉色太快 專家：非太常洗頭

健康網》旋轉肌破裂側睡最痛 5族群還不時出現卡住

太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂

