低頭族頸椎退化與神經受壓 骨科醫師2招穩定頸椎
〔記者王錦義／花蓮報導〕現代人不論是上班工作還是下班休息時間都離不開3C產品，長時間低頭的姿勢已成為許多人生活日常。花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師陳顥文提醒，長時間低頭與頸肩痠痛、頭前傾姿勢及部分頸椎的退化性變化很有關聯，陳顥文醫師教民眾兩個簡單且安全的自我訓練，建議低頭族應養成每30分鐘起身活動一次的習慣，即使只是轉轉頭、伸伸手臂，也能讓頸椎「喘口氣」。
「特定姿勢後的『手麻』，可能是頸椎退化與神經受壓的前兆！」長期固定低頭姿勢後，容易感到肩頸痠痛，實際上這就是身體發出的警訊。陳顥文醫師說，頸椎退化與神經壓迫的初期，常會出現脖子僵硬、肩膀痠痛、手麻或手臂無力等症狀；其中，手麻與上肢無力多見於神經根受壓，而走路不穩、扣扣子困難等則可能是頸髓受壓(頸髓病變)的警訊，應及早就醫評估。若放任狀況惡化，可能進一步出現精細動作變差或步態不穩等問題。
為預防頸椎問題惡化，陳顥文醫師建議2個動作可以維持頸椎穩定、預防惡化的動作，第一招是「夾肩胛」。夾肩胛不是聳肩，要想像背後兩塊肩胛骨往中間靠攏，肩膀後縮夾緊，胸口自然打開，脖子也會變得挺直，可搭配呼吸吐納。每次維持5–10秒，重複10次。
第二招是「下巴內收」。在肩膀後縮的基礎上，保持目視前方，將下巴輕輕往喉結方向收，想像「後腦勺往後長高」，不要抬頭或仰頭。每次維持5–10秒，重複10次。若要增加活動度，可在「中立位」下做緩慢左右轉、前後點頭與側彎，各10次；避免在過度仰頭時左右擺動，以免增加小面關節或椎間孔壓力。
陳顥文醫師建議，使用電腦時，螢幕高度應與眼睛同高、鍵盤滑鼠置於手肘約90度的位置，避免頭部前傾；睡眠時枕頭高度以能支撐頸部、維持自然曲線為原則，仰睡時讓下巴與鼻尖大致呈水平，側睡時以肩寬補足高度，使頭頸維持中立、不向一側傾倒。
若曾接受頸部手術、罹患嚴重骨質疏鬆、容易暈眩(疑似椎動脈不穩)、近期有急性外傷或出現進行性神經症狀(如走路越來越不穩、手部精細動作變差、大小便功能改變)，請先諮詢醫師或物理治療師，再進行上述運動與訓練。陳顥文醫師強調，一旦出現手麻、行走不穩、長期肩頸僵硬或抬頭困難等情形，請及早就醫，尋求專業醫療協助。
更多自由時報報導
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
健康網》染髮別掉色太快 專家：非太常洗頭
健康網》旋轉肌破裂側睡最痛 5族群還不時出現卡住
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
換季感冒是「風寒」還是「風熱」？中醫：辨證論治是關鍵
隨著11月天氣變化，許多民眾開始出現喉嚨發癢、流鼻水等感冒症狀，而感冒不能一概而論，需要透過「辨證論治」才能有效治療，對症下藥才能快速康復。中天新聞網 ・ 22 小時前
久坐腰痛困擾多年？研究揭「最有效運動」：4-12周就看到改善
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導腰痠背痛是現代人常見的困擾之一，台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，現代人的腰痛不僅與年紀有關，更與生活習慣息息...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
兒捐肝救父卡在「血型不相容」 高醫突破難題完成活體肝臟移植
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 53歲、從事倉儲管理李先生，一向重視健康，卻在一次例行追蹤檢查中意外被診斷出罹患肝癌，且因為肝癌反覆復發、腫瘤體積較大，經評估唯有進行肝臟移植才能根治病情，雖然兒子願意捐肝，但兩人血型不同，所幸，高醫移植中心醫療團隊啟動跨科整合照護機制，憑藉嫻熟的活體肝臟移植技術，成功完成手術。 高雄醫學大學附設中和紀念醫院移植中心...匯流新聞網 ・ 23 小時前
俄國防部稱已控制烏東多個村莊 烏克蘭方否認
（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，已經控制烏克蘭東部村莊的一連串前線據點，包括頓內茨克州的4個村莊，不過烏克蘭方面拒絕承認此事。中央社 ・ 1 天前
研究：兒少高血壓20年翻倍！不健康飲食與肥胖成主因 家長留意3點助改善
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】別以為高血壓不會找上兒童與青少年！《衛報》報導，一項跨國研究指出，由於不健康飲食、運動量不足與肥胖率飆升等多重因素，全球兒少年高血壓盛行率在過去20年間幾乎翻倍。專家警告，尚未成年就罹患高血壓的孩子，未來恐終生面臨心血管疾病、腎臟病等嚴重健康威脅。 跨國研究解析兒少高血壓盛行率 留意「高血壓前期」風險！ 上述研究已發表於國際期刊《刺胳針兒童與青少年健康》，分析了來自21國、96項研究、超過40萬名19歲以下兒童與青少年的數據。研究發現，2000年至2020年間，兒少高血壓盛行率從3.2%上升至6.2%，而肥胖是兒少高血壓顯著的相關因子，近19%的肥胖兒童與青少年出現高血壓，相較之下，體重在健康範圍的兒少罹病率不到3%。 研究也顯示，另有8.2%的兒童與青少年處於「高血壓前期」，也就是血壓高於正常，但尚未達到高血壓診斷標準，在青少年較為普遍，約有11.8%，年幼兒童則約為7%。高血壓盛行率隨年齡增加而增加，在14歲族群達到高峰後開始下降，尤其常見於男孩，且患有高血壓前期的兒童和青少年更容易發展成高血壓，因此這段時期的定期檢查非常重要。 兒童肥胖致多重疾病健康醫療網 ・ 23 小時前
超市女員工低頭補貨傷頸椎 接受人工頸椎間盤置換術重拾健康
宜蘭縣一名在超市工作的50歲陳女士，長時間勞力工作經常腰酸背痛，近期肩頸痛、手麻症狀加劇，甚至痛到睡不著、坐不住，就醫檢查發現頸椎間盤突出，接受微創人工頸椎間盤置換手術，術後疼痛不再，重拾健康生活步調。陳女士長期在超商工作，疑似低頭補貨傷到頸椎，羅東博愛醫院脊椎微創中心醫師黃安平檢查後，查出頸椎的椎自由時報 ・ 22 小時前
安捷航空爆胎發現機身受損 運安會要求強化疑似重落地通報機制
安捷航空去年11月完成緊急醫療服務（EMS）飛返金門機場備勤時爆胎，後續幾日檢查發現機身部分受損，疑似曾發生重落地釀成。國家運輸安全調查委員會調查認為，安捷應強化「疑似重落地」監控與通報機制，及早發現航機結構損害。民航局表示，安捷已明訂重落地檢查標準並對每架次飛行後的飛航資料進行解析，每月提報。自由時報 ・ 22 小時前
日本流感數上升曲線陡 前台大醫示警1城市
[NOWnews今日新聞]近期日本流感疫情升溫，前台大醫師、旅日達人林氏璧根據最新醫療機構數據指出，今年疫情比去年早盛行一個月，尤其東京上升曲線「幾乎跟去年大流行同樣陡」，因此提醒近期要赴日的旅客務必...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
藍白會面真相曝光？他揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
政治中心／張予柔報導國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前進行首度公開會面，引發外界關注藍白在2026、2028大選是否能合作。雖然雙方都強調是基於政黨交流，但政治評論員吳崑玉點出，這場見面像是各自帶著不同盤算的政治動作，直言鄭麗文此時選擇與黃國昌會面，更多是為了安撫黨內焦慮；至於黃國昌主動釋出善意，則像是在為未來尋求新位置鋪路，喊出2026就要聯合政府，其實就是在討「副市長」的職位。民視 ・ 23 小時前
83歲宋玉潔修女守護偏鄉46年 醫讚：慈悲是持續陪伴
83歲台東聖十字架慈愛修女會修女宋玉潔從瑞士到台東服務46年，照顧部落居民，甚至開辦學生課後安親班，21年前發現罹癌，放棄回瑞士老家療養，仍繼續在台服務，於2013年榮獲醫療奉獻獎，日前因右手3指麻木的老毛病發作，和她結緣多年的台中市中醫師蔡全德專程前往台東為其診治，蔡全德說，她是我最敬佩的長輩，每自由時報 ・ 23 小時前
男子手受傷抱嬰兒就醫拍X光 醫師暖心接手變身「替身爸爸」
一名男子手受傷日前到台中市清水區安程骨科診所回診，手著護具抱著扭動的嬰兒，無法照X光，而且十分危險，骨科醫師嚴可倫見狀經過男子同意，趕緊接手抱起嬰兒，並帶嬰兒隔窗看嬰兒父親，「來！阿北抱！不哭不哭，我們來看把拔拍照」，帶嬰兒隔著鉛玻璃往裡面看，嬰兒果然因為好奇、突然不哭了，讓男子順利完成照X光。自由時報 ・ 22 小時前
寶寶眼睛霧霧的？醫示警：「這些徵兆」恐是先天白內障 爸媽最容易忽略
寶寶的眼睛怎麼霧霧的？新生兒健檢時發現寶寶眼睛有白色混濁？瞳孔看起來不夠黑亮？對光線反應不靈敏？別以為白內障只是老年人的專利！眼科粘靖旻院長指出，先天型白內障可能在寶寶出生時就已經存在，如果沒有及早發現和治療，不只會影響視力發展，更可能導致永久性的弱視、斜視，甚至完全失明。 1、遺傳基因突變—家族史是最大警訊先天型白內障有高達三分之一的案例與遺傳有關！如果父母、祖父母或其他近親有白內障病史，寶寶罹患先天型白內障的機率會大幅提升。這類白內障通常是由於染色體異常或特定基因突變造成，導致水晶體蛋白質結構異常、無法正常透光。 2、孕期感染—病毒是隱形殺手懷孕期間的某些病毒感染是導致先天型白內障的重要元凶！特別是「德國麻疹」(風疹病毒)、「巨細胞病毒」、「單純疱疹病毒」、「水痘病毒」等，這些病毒會透過胎盤感染胎兒，破壞正在發育的水晶體細胞！孕期前三個月是胎兒眼睛發育的關鍵期，此時感染風險最高。 3、代謝異常疾病—身體失衡眼睛遭殃某些先天性代謝異常疾病會導致有害物質在水晶體內堆積，進而形成白內障。最常見的包括「半乳糖血症」(無法代謝乳糖)、「低血鈣症」(副甲狀腺功能異常)、「威爾森氏症」(銅離子代常春月刊 ・ 1 天前
反共前線「馬祖」 軍事建設密度世界第一
專題組／報導馬祖和金門是台灣的反共前線，馬祖更是全國最晚開放的觀光地，直到1994年才開放民航機起降，讓台灣與馬祖兩地人民得以相互交流往來。其實，地處邊陲的馬祖原以漁業為主，直到國民黨政府撤退來台，緊鄰福州的馬祖頓時成為反共前線，軍方在馬祖29平方公里的土地上，開挖兩百多條坑道、超過四百個碉堡，軍事建設密度高達世界第一。對此，金門大學國際暨大陸事務系副教授劉名峰表示，馬祖在短時間內投入非常龐大的人力，「是軍事歷史上，很難看到的軍事構工」，也說明了當時的軍事態勢十分緊張。本週《台灣演義》推出〈反共保壘 馬祖史〉，帶您走進前線島嶼的戰地日常。週日晚間7點55分，敬請鎖定民視新聞台53頻道。民視 ・ 21 小時前
今年流感疫苗打氣旺！ 林氏璧：大S讓全台驚覺「原來流感會死人」
林氏璧在臉書發文表示，據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%，目前公費流感疫苗約剩餘12.3萬劑。林氏璧認為，今年台灣流感疫苗打氣上升，主要原因可能與...CTWANT ・ 23 小時前
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 10 小時前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 小時前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 1 小時前