低頭滑手機「頸椎壓力暴增5倍」 3自救動作一次看

長期低頭盯著手機或電腦螢幕，頸椎承受的壓力會驟增，骨科醫師提醒，不僅會引發酸痛僵硬等症狀，嚴重時還可能壓迫神經導致手麻、頭暈等問題，民眾千萬別輕忽肩頸不適的警訊。

長期低頭盯著手機或電腦螢幕，頸椎承受的壓力會驟增。 （示意圖／Pexels）

醫師解釋，當人體處於直立狀態時，頸椎僅需支撐頭部重量，但一旦低頭看手機或電腦，頸椎會處於彎曲狀態，此時頭部對頸椎產生的壓力會瞬間放大3至5倍。長時間維持同一姿勢不動，會使頸部肌肉持續緊繃，久而久之就會出現勞損現象，進而引發各種不適症狀。

醫師指出，現代人上班盯電腦、下班刷手機，不少人一低頭就是大半天，沒多久就覺得肩頸硬得像石頭，連轉頭都感到疼痛。想要緩解肩頸不適其實不難，有3個超簡單的小動作，在辦公室或家裡隨時都能進行。

廣告 廣告

第一個動作為頸部側拉伸，坐直並將雙手放在腿上，緩慢將頭傾向一側，感受另一側頸部的牽拉感，保持15秒後換邊，重複3次，過程中千萬別用力拉扯。第二個動作是聳肩放鬆操，將雙肩緩緩向上聳起，頂到最高點時停留5秒，再慢慢放下，重複10次，能有效放鬆緊繃的斜方肌。

第三個動作為牆角開胸伸展，站在牆角位置，一隻手撐住牆面，身體慢慢向前傾，感受胸口和肩後側的拉伸感，兩側各保持20秒，還能順便改善含胸駝背的問題。

醫師提醒，低頭族的頸椎養護並非一蹴可及的事，別等到疼痛難耐才開始重視。 （示意圖／Pixabay）

醫師強調，只靠拉伸運動還不夠，日常的坐姿站姿才是關鍵。辦公時要記住「3個90度」原則，也就是大腿與小腿、腰與大腿、手肘與手臂都要呈90度，電腦螢幕高度要和眼睛平行;刷手機時儘量把手機舉高，別彎腰低頭埋進螢幕裡。

醫師提醒，低頭族的頸椎養護並非一蹴可及的事，別等到疼痛難耐才開始重視。每天花幾分鐘做拉伸運動，養成良好的姿勢習慣，肩頸健康就能獲得改善。

延伸閱讀

高雄65歲運將因保險糾紛怒撞車行自焚！ 搶救7天仍不治

麻油雞、薑母鴨高油高鹽！國健署：進補恐越補越傷身

TikTok拍板出售美國業務 陸外交部：中方立場一貫明確