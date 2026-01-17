低頭設定導航釀禍！ 高雄大寮深夜連撞花圃停車翻覆驚魂

深夜分心操作導航釀禍，高雄大寮連撞翻車駕駛驚險脫困。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市大寮區鳳屏一路於16日深夜發生一起驚險的自小客車翻覆事故，整起事件過程驚心動魄，所幸未釀成更大傷亡，警方指出，事故發生時間為晚間10時55分，當時1名34歲潘姓男子駕駛自小客車，沿鳳屏一路由東往西方向直行，途中疑似因分心操作車內導航系統，未注意前方路況，導致車輛突然失控向右偏移。

失控車輛先是猛烈撞上路旁花圃，接著再擦撞1輛停放在路邊的自小客車，強大的撞擊力使肇事車輛瞬間翻覆，整輛車4輪朝天橫躺在馬路中央，現場零件散落一地，畫面相當駭人，讓路過民眾驚呼連連。

事故發生後，附近尚未打烊的店家發現異狀，立即衝出查看並伸出援手，合力協助潘男從嚴重變形的車內脫困。所幸潘男僅受到輕微擦挫傷，意識清楚，並未出現生命危險，隨後由救護人員進行簡易處置，無需送醫。

林園分局中庄派出所及交通分隊員警接獲報案後迅速趕抵現場，隨即拉設交通錐進行管制，避免二次事故發生，並加速排除翻覆車輛，恢復道路通行。警方也對潘男進行酒精濃度測試，結果為0，已排除酒後駕車的可能。

潘男向警方表示，當時因臨時調整導航路線，低頭操作螢幕，一時分心未注意車輛行駛方向，才會釀成事故。警方呼籲，駕駛人在行車途中切勿操作導航或使用手機，若有需求，務必先將車輛停靠在安全地點再進行設定，以免一瞬間的疏忽造成無法挽回的後果。詳細肇事原因仍有待後續鑑定釐清。

