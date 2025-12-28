低飽和度的優雅生活！24 坪的極簡留白藝術，以「懸浮設計」與「間接照明」打造現代通透親子宅

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 六木設計 Liumu Design

家是情感與歸屬的載體，這座位於新北三重的 24 坪新成屋，承載著兩大一小對生活的期盼。設計師捨棄繁複的色彩，以近乎單色的米白與淺灰為基調，透過簡潔的線條與留白手法，凸顯自然光感在空間中的流動。玄關地坪鋪設六角磚，劃分出機能獨立的落塵區，左側大面收納櫃特別採用懸浮設計，不僅減輕視覺壓迫，更體貼地為掃地機器人預留充電站，從細節處考慮日常清潔的便利性，為智能居家生活拉開序幕。



步入客廳，輕盈的紗簾濾過暖陽，營造出寧靜且富有層次的氛圍，為解決現代住宅壓迫感的問題，室內盡可能保留天花板的高度，巧妙將冷氣室內機配置於低天花處，搭配向上的間接照明延伸視覺。電視牆則展現了極致的收納美學，在保留最大深度的前提下，將海量收納櫃、局部玻璃展示櫃與懸浮電視櫃整合，異材質拼接與俐落線條相互映襯，在掛畫區域以灰色系襯底，於簡約中堆疊出視覺景深，實現開闊而不失溫度的公領域質感。餐廚區規劃固定式餐桌結合中島，檯面選用具石材紋理的美耐板，不僅實用易保養，更完美整合電器收納與用餐機能。主臥室則延續公領域的簡約調性，利用輕柔布料與柔和色調的窗簾，在引入微光之餘，也為私領域增添一絲優雅；設計師沿著橫樑下方規劃大尺度衣櫃與展示區，清爽的木質化妝桌配置於床頭一側，在滿足機能的同時，讓空間每一處都流露出對生活方式的細膩考量。

以「極簡留白」與「異材質拼接」為核心，運用米白與淺灰色調交織出寧靜的居家氛圍。六木設計團隊精準拿捏收納與美感的平衡，從玄關的懸浮六角磚落塵區，到客廳保留最大深度的懸浮電視牆，皆透過簡潔線條減輕視覺負擔。天花板刻意挑高並搭配間接照明，讓光線與空氣自由流動；餐廳則以石材紋理中島結合固定式餐桌，高效整合家電收納。全室在滿足海量儲物需求的同時，更體貼預留智能家電空間，為兩大一小打造出機能與優雅並存的純淨生活場域。

