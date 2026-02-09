低鹽不等於無鹽！血壓線要穩「這樣做」才能守護心健康
【健康醫療網／記者陳靖安報導】為協助心臟內科病友與家屬正確認識高血壓、落實日常自我照護，大林慈濟醫院心臟內科團隊指出，透過正確醫療觀念建立、飲食調整與生活型態管理，有助於病友從日常細節著手，穩定血壓、降低心血管疾病風險。
穩定情緒與觀念 「三少二多」減鹽也能吃得健康
林庭光副院長表示，心臟病治療的關鍵之一在於情緒穩定，「不能緊張」往往比想像中重要。該做的治療與生活調整要確實落實，不適合的行為則應避免，長期建立正確且可執行的健康觀念，才能真正發揮治療效果。
針對病友常擔心「減鹽會吃得沒味道」，張雅芳營養師分享「三少二多」飲食原則，包括少調味品、少加工食品、低油脂，以及多蔬果、多高纖。水果建議每日攝取2份（約拳頭大），直接食用優於打成果汁，以避免攝取過多糖分影響血糖與體重。
外食族留意隱藏鈉 低鹽不等於無鹽
張雅芳營養師提醒，湯品、醬油膏、豆瓣醬等都是常見的「高鈉地雷」，外食時可掌握「吃料不喝湯、吃飯不淋滷汁」原則，並以蔥、薑、蒜、檸檬等天然辛香料取代高鈉調味料。她也強調，低鹽飲食並非完全不吃鹽，每日仍應適量攝取約6克，以維持身體正常機能。
血壓控制標準下修 及早介入更關鍵
心臟內科陳祈池醫師指出，近年高血壓治療趨勢已調整，血壓控制目標由過去的140/90，下修為130/80 mmHg。早期發現、及早介入，有助於降低心血管疾病與中風等重大風險。
陳祈池醫師說明，部分民眾在診間量血壓時，容易因緊張導致數值偏高，形成所謂的「白袍高血壓」，因此建議病友在家中規律量測，更能反映實際血壓狀況。
「722」量測原則 長期守住健康防線
在量測方式上，陳祈池醫師分享好記的「722」血壓量測原則，建議連續7天、每天2個時段（起床後與睡前）、每個時段量2次（間隔1分鐘取平均值）。他提醒，高血壓往往是健康惡化的第一張骨牌，可能引發腦中風、視網膜病變與腎臟衰竭，唯有規律量測與長期追蹤，才能穩住健康防線。
藥物與生活管理並行 切勿自行停藥
除血壓量測外，飲食控制、限制酒精、控制體重、戒菸及規律有氧運動，皆有助於血壓控制。降血壓藥物須依醫師指示按時服用，若出現副作用應主動諮詢醫師，避免自行停藥或減量，以免影響治療成效。
【延伸閱讀】
高血壓也有非藥物治療選項！腎動脈神經阻斷術入美國醫保與治療指引
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67618
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
「台灣水果」較甜恐害糖尿病？名醫用4字終極解答
蔬果有益健康，但台灣水果甜度較高會否導致血糖飆升？醫師王介立表示，首先，台灣本土研究發現，若台灣人攝取水果量不足，第二型糖尿病的風險會上升。另外，目前的臨床實證尚未支持「台灣水果會導致糖尿病風險上升」，這一說法，因此，「可以放心」吃台灣水果。
脂肪肝救星！醫曝「2蔬菜」神組合 這吃法排毒效果翻倍
脂肪肝、肝指數異常現已成為不少民眾的困擾，功能醫學臨床觀察指出，許多患者在發現脂肪肝或長期感到疲勞時，第一時間往往詢問是否需要服用保肝藥物或補充保健品，但醫師更關注的，其實是日常飲食內容，「大花椰菜、青花椰苗」就被點名是解毒的天然食材。
放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫
放屁是人體自然的生理現象，不過氣味的變化，也反映出腸道健康。功能醫學醫師歐瀚文提到，若放屁有「臭雞蛋味」，別以為只是消化差，代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，對此分享「屁味4等級」自測表，如果帶有魚腥或死老鼠味，務必就醫檢查。
連假後膽固醇飆高？營養師曝：恐是澱粉吃太多害的 「2週黃金期」這樣吃最快降
連假前後回診的病人往往不敢面對健檢報告上的數字，不只是體重還有膽固醇也容易跟著見紅。假期後兩周內是黃金降膽固醇期，趁著脂肪還沒定居，改善飲食幫助代謝。膽固醇過高怎麼辦？有哪些降膽固醇食物？ 膽固醇過高原因不只太油 膽固醇過高先做這2點 營養師李婉萍說明，臨床上容易膽固醇過高的族群，像是美食家（譬如喜歡吃米其林星級的餐廳）每道菜量都少少的但油脂含量都很高（鵝肝、牛排、起司料理等）；再來是必須要應酬大魚大肉的桌菜還配啤酒；最後則是喜歡吃甜點飲料，放鬆會去夜市，甚至以小吃當作正餐的上班族（水煎包、煎餃、蔥油餅、餛飩麵、滷肉飯等）這些絞肉類料理其實都是膽固醇過高的原因。降低膽固醇的飲食原則為：必須以低脂的優質蛋白質為優先，並減少精緻澱粉的比例。很多人不知道低密度膽固醇（壞膽固醇）過高也來自澱粉攝取過多，因為分子小容易被吸收，運動量少就會被轉換成脂肪堆積。 1、早餐點心澱粉量減半，以高纖澱粉取代精緻澱粉最好的做法是早餐先不吃澱粉，很難做到者可換成全麥麵包饅頭、蒸烤地瓜、馬鈴薯、燕麥片（含β-葡聚醣能幫助降低膽固醇）。 2、動物性：植物性蛋白質1：2即使不吃海鮮、蛋黃、五花肉，想降低膽固醇卻還是都
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部...
陳宗彥傳腦動脈瘤破裂！醫：4成患者1週前曾現「1徵兆」
行政院前發言人陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，傳出疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。醫師提醒，約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週會出現「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。
抗老不用狂補！研究揭老化真相 醫：顧好3大關鍵器官
台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到...
寒冬泡湯暗藏危機！46歲情侶檔北投湯屋猝逝…醫授5大泡湯秘訣防心梗、休克：這3類人別泡太久
最近低溫來襲，不少民眾出現感冒或流感症狀，為舒緩不適選擇泡湯，卻潛藏健康風險。北投一溫泉湯屋8日驚傳46歲情侶雙亡，女子疑泡湯過久昏厥，男方目睹現場後也倒地送醫不治。醫師提醒，泡湯時間過長或水溫過高，心血管疾病者、年長者及身體不適者風險更高，務必縮短時間並注意安全。 針對冬季泡湯潛藏的風險，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，泡湯雖有助放鬆筋骨、促進循環，但若時間過長、溫度過高，恐增加心肌梗塞、昏厥甚至休克風險，並分享5大安全泡湯原則，同時提醒心血管疾病患者、年長者及身體不適者，泡湯時間務必縮短、提高警覺。 （原文發布於2025/2/13，更新於2026/2/9）
對抗脂肪肝！「雙星蔬菜組合」助排毒 1圖秒懂護肝策略
【緯來新聞網】脂肪肝俗稱「肝包油」，台灣盛行率大約33.3，一般民眾若健檢亮紅燈，下意識都是詢問要吃
青花椰苗抗癌關鍵是它！比青花菜高100倍 護肝抗發炎更有效
青花菜是十字花科抗癌之王，其中的關鍵成分是蘿蔔硫素。不過，功能醫學營養師呂美寶指出，還沒有成熟的青花椰苗營養價值更勝一籌，蘿蔔硫素含量竟比青花菜高出數十倍。蘿蔔硫素能抗發炎、護肝並提升代謝，透過咀嚼更
喝錯咖啡恐傷身！6大族群地雷一次看「幾乎人人都中」
咖啡成分與比例的差異，會對健康產生截然不同的影響。營養師楊斯涵表示，並非所有人都適合用相同方式飲用咖啡，依據個人身體狀況選擇適合的咖啡種類，才能喝得健康又安心。
無牙吃飯 8旬婦三餐餅乾泡牛奶
今年80多歲的陳奶奶，牙齒早就掉光，多年來三餐都吃餅乾泡牛奶。因為營養不足，瘦到沒力氣離開床，直到獲得全口假牙補助，多年來終於有了牙齒，咬下第一口菜的瞬間，陳奶奶開心地淚溼眼眶，直說「謝謝醫師」。牙醫師表示，長者缺牙容易發生吸入性肺炎，或營養不良導致肌少症，甚至骨折，若沒有假牙補助政策，可能反而耗費更多醫療與健保資源。
舒華戒糖暴瘦8公斤：低碳飲食怎麼吃不傷身？營養師觀點一次看
出生於台灣、以甜美形象圈粉無數的南韓人氣女團 I-DLE 成員葉舒華，近日卻因「暴瘦」再度掀起討論。過去她曾坦言減重期間「幾乎不吃東西」，甚至在某次撐不下去時吃了生章魚，結果導致腸胃不適，體態也顯得更加消瘦；也分享過戒糖、戒澱粉瘦下 8 公斤，卻換來情緒不穩定等反效果。究竟想擁有舒華般緊緻且纖細的體態，瘦身過程中該留意哪些關鍵？「減糖飲食」又有哪些重要觀念不能不知道？現在一起了解。
年紀輕輕就洗腎？ 醫揭三高失控恐讓你的腎臟提早報廢
32歲的小陳研究所畢業半年，正準備在職場大展身手，卻突然感到極度疲倦、噁心嘔吐而送急診。檢查後發現長期未控制的高血壓已讓腎功能嚴重受損，必須立即洗腎，他自己也不太能接受的認為「以為洗腎是老人病，沒想到會發生在我身上」。重新檢視自己的生活習慣才發現，很多都是慢性腎臟病的高風險因子。
6個月嬰兒第一次喝牛奶竟休克 醫：近5年來這類過敏愈來愈多
一位心急如焚的媽媽，帶著六個月大的小嬰兒，來到林口長庚醫院急診室，嬰兒極度虛弱，整個臉都腫了起來，身體出現甚多蕁麻疹的紅...
過年前瘋減重 打「瘦瘦針」卻月經異常？醫指三情況不容輕忽
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 過年前瘋減重，不少人一拿到年終獎金，就跑去打俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物減重療法，但國內門診卻發現，有部分女性在使用瘦瘦針後，發現月經出現延遲、經期不規律，甚至短暫停經的現象，嚇壞使用者擔心影響生育，紛紛轉向中醫師要求調經。中醫師強調，這類月經改變，多半並非藥物直接傷害子宮或卵巢，而是體重快速變化所導致的內分泌與...
陳宗彥腦溢血！醫示警：腦動脈瘤破裂前會出現劇烈頭痛
行政院前發言人陳宗彥3日與友人聚餐時破戒喝酒，返回飯店後頭痛欲裂，送抵馬偕醫院時已昏迷，經診斷為顱底動脈瘤破裂導致腦溢血。腦動脈瘤破裂死亡率達三分之一，但四成患者在破裂前一周會出現爆炸性頭痛。