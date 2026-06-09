低點回彈！新冠增4.1%就診破千人 疾管署點名「鄰近3國」疫情升
記者簡浩正／台北報導
近期國內新冠疫情上升。衛福部疾病管制署今（9）日表示，新冠疫情上升，上週門急診破千人；全球新冠病毒陽性率近期從低點呈略升，流行變異株占比以BA.3.2及XFG為主。值得注意的是，鄰近國家印度疫情上升，新加坡疫情高點波動，中國疫情於低點略升。
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，依據監測資料顯示，國內新冠疫情自低點上升，第22週(5/31-6/6)新冠門急診就診計1000人次，較前一週上升4.1%；上週(6/2-6/8)新增5例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。114年10月起累計90例新冠併發重症本土病例，其中14例死亡，重症病例以65歲以上長者(占72.2%)及具慢性病史者(占81.1%)為多，93.3%未接種本季新冠疫苗。
他說，全球新冠病毒陽性率近期從低點呈略升，流行變異株占比以BA.3.2及XFG為主，其次為NB.1.8.1，各區中以東南亞區署呈明顯增加；鄰近國家印度疫情上升，新加坡疫情高點波動，中國疫情於低點略升，日本疫情則於低點持平。
疾管署提醒，國內新冠疫情上升，呼籲民眾加強自主防疫觀念，落實手部衛生及呼吸道禮節，另為保護自身及他人健康，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，或出入醫療照護機構以及於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議自主佩戴口罩；如出現發燒或有呼吸道症狀建議盡量在家休息，避免不必要外出。
疾管署強調，目前新冠疫苗與抗病毒藥物儲備量皆充足。具重症風險因子且符合公費抗病毒藥物使用條件，如出現疑似症狀應儘速就醫，由醫師評估後開立抗病毒藥物進行治療，降低感染後導致嚴重併發重症或死亡風險。另，呼籲滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗民眾儘速接種疫苗。
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