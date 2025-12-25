低GI飲食怎麼選？掌握5個原則不踩雷
低GI飲食如何挑選？低GI食物有幾項特點，就是加工程度低、多膳食纖維、不要過度烹調、支鏈澱粉較少，及食物中的脂肪與蛋白質較多的，通常都是GI值較低的食物。
低GI食物5特點
選擇加工程度低的食物
康寧醫院營養師陳詩婷指出，加工程度高，身體不需要多餘的酵素幫忙分解，所以消化速度較快，GI值也會比較高。如太白粉、糕餅、餅乾、烘焙類、白飯、白麵包、白麵條等製品，餐後會使血糖迅速飆升，建議避免食用，應攝取而未加工過，且盡量愈是原始的食物，GI值才會愈低。
選擇纖維含量高的食物
食物的纖維量越高，身體得花更多時間消化，血糖也不易劇烈上升，舉凡蔬菜、糙米等，GI值相對較低。
3、選擇短時間烹煮的食物
相同的食物，如果烹調時間越長，食物越容易軟化、糊化，這時消化速度會較快，GI值也會變高。舉例來說，白飯跟白粥，白粥的GI值會較高。
選擇支鏈澱粉少的澱粉
支鏈澱粉比例越高，分子結構能更好的與唾液與胰澱粉酶接觸，故消化效率會比直鏈澱粉好。支鏈澱粉像是糯米，或是糯米製成的湯圓、粽子這類食物，GI值會較高。
5、搭配食物中的脂肪與蛋白質
雖然純蛋白質、純油脂類的食物還是有熱量，但進到體內的生化反應，與醣類的代謝完全不同，不會讓血糖快速上升。基本上，所有蛋白質跟脂肪的食物都屬於低GI食物，且需要較長時間的消化，所以跟醣類食物一起，可以延緩血糖上升的速度。
控糖不光要低GI值，低GL值也很重要
陳詩婷分享，臨床看到許多民眾以為選擇低GI食物，就可以肆無忌憚的多吃，可是低GI食物吃多了，熱量一樣會超標，使體內血糖飆升，特別是吃過量的蛋白質跟脂肪。所以，如果想要順利控糖，低GI飲食是不夠的，必須還要加上低GL飲食。
「什麼是低GL飲食？」GL值（glycemic load）即「升糖負荷」，可以用來了解實際吃下肚的醣類的「量」，對整體血糖的影響。GL值的計算公式是：食物的GI值，乘以該食物的醣類含量（克），再除以100。
舉例來說，10公克的魚丸，GI值只有52，屬於低GI食物，但是醣類含量是20.3公克，計算GL值是(52×20.3)÷100＝10.56，屬於中GL食物，對血糖波動有一定影響。
再舉個例子，西瓜GI值為103，屬於高GI食物，倘若吃了一片約120克的西瓜，裡頭含有6克的糖，其GL值是(106×6) ÷100＝6.18。換言之，吃一片西瓜的GL值為6.18，屬於低GL食物，對血糖波動影響不大。
GL值＜10為「低GL值」，對血糖的影響很小。
10≦GL值≦20為「中GL值」，對血糖有些影響。
GL值＞20為「高GL值」，對血糖的影響很大。
因此，如果要更有效控制血糖，必須衡量攝取的醣類食物的質（GI）與量（GL）對血糖的影響，也就是食物的「質＋量」的總結果，才能全面的達到控醣的效果。
（記者陳大樂、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
